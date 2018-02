Un rival atascado

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela , ha cerrado filas estos días en torno a sus jugadores, diciendo que "no ganar" en las últimas jornadas "no va a cambiar" la línea de trabajo de un equipo con el que "se puede ir al fin del mundo"; pero que tiene que hacer las cosas "muy bien y durante mucho tiempo" para ganar.

"Hace quince días parecía que éramos la repera, de Champions, y tras perder en Cádiz sin merecerlo y no ganar con el gorro ante el Albacete parece que no. En esta categoría están el infierno y la gloria en dos puntos, y hay que estar preparados para una batalla larga, sabiendo lo que se quiere, cuáles son nuestras armas y cómo hemos llegado hasta ahí", ha destacado el entrenador jienense.

El técnico andaluz ha afirmado que sus jugadores "se dejan el alma" en cada partido, y negó que haya "bache" alguno tras romper la racha de diez partidos invicto hace quince días, ya que el equipo ha competido siempre y sólo tiene "saber llevar" los momentos malos.

"Tenemos que saber nuestras limitaciones, que las tenemos claras. Lo contrario es una historia que no me interesa. Hay que respetar a todos los rivales, estar unidos y preparados para todo, porque nadie nos regala nada y a la mínima tenemos problemas. Hemos sufrido como perros, hemos corrido y hemos trabajado, no nos arrugamos", asegura.

Anquela, que reconoce que es poco amigo de "cambiar lo que va bien", ha aclarado que todos los que han tenido "dolencias" entre semana están disponibles, por lo que Folch podría volver con Rocha al centro del campo ante el Zaragoza pese a las molestias que han impedido entrenarse al catalán.

"Ramón está bien, tenía una pequeña molestia y había que cuidarlo porque lo ha jugado todo, pero no me cabe duda que estará para el domingo. No suelo mirar los minutos a repartir. Mi objetivo es ganar el partido más inmediato, en este caso el del Zaragoza", ha explicado.

"En Zaragoza no va a ser fácil; pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas porque la del domingo es una buena piedra de toque de cara a competir. Salvo raras excepciones, siempre lo hemos hecho, y no debemos olvidarnos de eso ni de lo complicado que es lograrlo", ha resaltado.

El conjunto azul ha completado la semana de trabajo con la noticia de disponer de todos los tocados, a excepción de Olmes García, lesionado en un lance fortuito el pasado martes y que este pasado viernes se supo que sufre un esguince de tobillo de grado 2-3 que podría dejar al único fichaje invernal del Oviedo hasta tres meses de baja.

Mientras tanto, el portero del Real Oviedo, Alfonso Herrero, ha reconocido que el objetivo del club es "intentar sumar de tres en tres" cada jornada, "responsabilidad" de la que son conscientes los jugadores y que no cambia la línea de trabajo del equipo, que mantiene la "misma línea de trabajo" desde principio de temporada.

"Sumar de tres es el objetivo estando en un gran club que así nos lo exige, y eso es tan difícil como importante para lograr algo a final de temporada. Estamos concienciados con ello, y cada punto en juego para nosotros es tan importante".