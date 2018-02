Natxo González: "Contra el Oviedo es una final más"

Todo el mundo es consciente de la trascendencia del encuentro del domingo ante el Real Oviedo. La progresión del Real Zaragoza en la clasificación, su alejamiento de la zona de peligro, su aproximación a la cota de la promoción de ascenso dotan de un elevadísimo valor numérico a una cita ya de por sí altamente interesante desde la perspectiva futbolística.

En este contexto, el técnico Natxo González quiso relativizar la situación en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del viernes, probablemente para rebajar la tensión con que sus jugadores afrontarán el careo ante los asturianos. En primer lugar, y pese a que los resultados dicen lo contrario, Natxo no consideró que éste sea el momento del equipo. "Venimos de donde venimos, pero no considero que este sea el mejor momento. Se está sumando, eso es cierto", dijo. "Es indiscutible que si ganamos, miraremos hace arriba, y si perdemos, hacia abajo. Estamos ilusionados en lograr otra victoria, pero es una final más", subrayó.

Natxo González también hizo referencia a las dos situaciones concretas que han centrado la semana, la lesión de Febas y el singular caso de Borja. "Febas estará casi al 100%", indicó. "Borja es consciente de todo. Me parece que no es tan importante el gesto que hizo. No faltó el respeto a nadie. Se ha levantado demasiado revuelo. Aunque también tenemos que saber que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Seguro que no lo hará más", advirtió.