Zapater, K.O. en el momento más inoportuno

Podía pasar... y pasó. Llegó la quinta amarilla para uno de los múltiples jugadores del Real Zaragoza que vienen jugando las últimas semanas advertidos de sanción, con cuatro amonestaciones en sus respectivos ciclos particulares. El primero en caer en el cepo ha sido Alberto Zapater, por protestar al árbitro una acción durante el choque en Alcorcón. O sea, una tarjeta de complicado recurso efectivo. Y el capitán será baja el domingo próximo en La Romareda frente al Lugo.

En capilla estaban, junto a Zapater, los Grippo (ahora lesionado), Delmás (ahora suplente), Javi Ros y Eguaras. Con la cosecha de tarjetas del pequeño campo de Santo Domingo (el Zaragoza vio 4 por ninguna los alcorconenses, curiosamente), a este grupo se suma de nuevo Verdasca, que ya anda en su segundo bucle, pues fue el único castigado por 5 amarillas en la primera vuelta.

Pero el primero de los que va a pasar por la grada a consecuencia de esta normativa disciplinaria va a ser, probablemente, el que menos le conviene ahora al equipo. Porque Zapater, junto al portero Cristian Álvarez, ha sido el mejor del equipo, en términos globales, en los dos últimos partidos ligueros frente al Córdoba y el Alcorcón, en este último, siendo incluso el goleador del equipo en el 1-1 final. No obstante, Natxo González tiene por descontado que, poco a poco, cada uno de los que juegan bajo la amenaza de la sanción acabarán faltando un día u otro. Y, por ahora, porque las circunstancias del equipo así lo han sugerido por lo delicado del presente, no se ha podido establecer algún tipo de control sobre estas sanciones que aguardan tras la esquina a un paquete de futbolistas que, cada vez se irá haciendo más grande inexorablemente. Así que no queda más remedio que acometer las cosas como vengan.