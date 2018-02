"Me lo esperaba duro. Muy duro. Y está siendo duro. A mí me toca refugiarme, no escuchar"

Hace justo un año, por estas mismas fechas, Lalo Arantegui llenaba su maleta en El Alcoraz porque su llegada a La Romareda era inminente como director deportivo del Real Zaragoza en sustitución de Narciso Juliá. Con él llegaría días después, por el mismo camino, José Mari Barba, el secretario técnico, éste para relevar a Albert Valentín. Por esta efemérides, al término de la presentación del último fichaje invernal, Bruno Perone, Lalo hizo un balance puntual de su primer aniversario al frente de la faena futbolística al frente del proyecto zaragocista. Y cada frase que emitió tuvo su sustancia, su jugo. No se ciñó el ejecutivo aragonés a lugares comunes y esgrimió pensamientos de hondura.

"Me lo esperaba duro. Muy duro. Y está siendo duro", comenzó describiendo Arantegui su día a día en los últimos 365 días en el despacho de la Ciudad Deportiva donde trabaja habitualmente.

"A mí me toca refugiarme. No escuchar. Seguir confiando en lo que se está haciendo. Está siendo duro, pero hay veces, hay jornadas en las que la satisfacción es muy grande. Hay que aprender a disfrutar de los momentos buenos, que están siendo pocos. Y de los malos... pues seguir confiando con ilusión", prosiguió narrando para explicar su postura personal, su posicionamiento ante las críticas que han ido llegando con el paso de las semanas al no despegar el equipo hacia la zona noble en ningún momento de lo que va de liga.