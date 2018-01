Las virtudes del Córdoba, en el microscopio de Natxo

A primera vista, los cordobeses no presentan unas credenciales positivas en su visita al estadio zaragozano, pues son antepenúltimos y caminan a 7 puntos de la tabla de salvación; con tres entrenadores ya en su nómina en tan solo 23 jornadas de liga; y, en el rol de forasteros, con un pobre bagaje de 4 puntos sumados de 36 dirimidos los en 12 partidos dirimidos lejos de El Arcángel.

Sin embargo, en el análisis del microscopio de Natxo, estas impresiones primeras no llaman a engaño. El técnico vitoriano aprecia una serie de virtudes en los blanquiverdes que, como anticipó en rueda de prensa, ponen en alerta al equipo aragonés ante este crucial duelo.

"El Córdoba es un equipo que, independientemente de su trayectoria y de su clasificación, tiene jugadores importantes. Guardiola lleva 13 goles y está en un estado de gracia increíble, está siendo muy decisivo; tiene la velocidad de Jovanovic, mucho desequilibrio; por dentro, tiene jugadores creativos como Edu Ramos o Javi Lara, la posibilidad de Alfaro... Tienen recursos. Ofensivamente, es un rival complicado porque su distribución en el terreno de juego te genera dudas: si saltar, si no saltar...", expuso Natxo González tras el último entrenamiento zaragocista este jueves.

"Va a ser un partido en el que, tácticamente, vamos a tener que estar muy bien, ser muy cautos en estas situaciones. Ellos te generan mucha superioridad en la zona de iniciación y eso te puede equivocar", subrayó asimismo en el terreno de lo táctico.

Preguntado por el cambio accionarial y la revolución interna que ha empezado a experimentar el Córdoba esta semana, con el cambio de propietario y la llegada de Jesús León, a quien acompaña como director general y deportivo el empresario navarro-aragonés Luis Oliver, el entrenador del Real Zaragoza no entró en valoraciones respecto de lo que eso pueda suponer de acicate para el Córdoba en este choque de máxima relevancia en La Romareda. "No me preocupa su situación institucional. No lo sé. En el plano deportivo, eso no me incumbe. Va a ser un partido complicado porque ellos se están jugando mucho. Todo lo que sea fuera de lo deportivo, no me interesa", rehusó Natxo.