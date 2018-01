"Aún no se ha visto al mejor Papunashvili"

Hace unos pocos días Natxo González advertía que el ritmo de adaptación y el tamaño del fútbol de Giorgi Papunashvili será directamente proporcional a cómo evolucione su manejo con el español y su facilidad de comunicación. Este miércoles, el extremo caucáusico protagonizó la rueda de prensa diaria en el Real Zaragoza reforzado por una traductora de georgiano. A ‘Papu’, seis meses después de su fichaje, aún le falta desenvoltura, aunque hay cuestiones que no necesitan pasar por ningún filtro idiomático: cuando se le preguntó por el posible penalti que sufrió en Córdoba lo entendió perfectamente. El futbolista, aun con todo asume que tiene que mejorar todavía en muchos ámbitos: “Pensaba que no me iba a costar tanto. Es una gramática y un idioma totalmente diferente al mío. Espero progresar en las próximas semanas. Pido disculpas”, señaló con humildad. También en las vertiente futbolística focaliza un punto deficitario: “Aún no se ha visto mi mejor fútbol. Puedo hacer mucho más. Pongo todo de mi parte para que así sea y llevar a este equipo hacia arriba”.

Papunashvili reconoce las abruptas diferencias entre el fútbol georgiano y el español. Una brecha que precisa tiempo de asimilación: “Es muy distinto. Primero, a nivel físico no tienen nada que ver. Y luego, en general, también aprecio esas diferencias”. El futbolista indicó que espera que no le suceda lo mismo que en Alemania, donde su paso por el Werder Bremen resultó testimonial. “Estoy muy a gusto en el equipo y en la ciudad. Siento la confianza de la gente y eso ayuda a motivarme y a estar más concentrado”, apuntó. “Estoy muy contento aquí -prosiguió-. Jugaré donde el entrenador me diga. De delantero, como en Granada, me sentí muy cómodo en la posición. Tanto en el día a día como en el fútbol mis compañero me están ayudando mucho. Con ellos no tengo tanto problema en comunicarme, porque, además, algunos hablan inglés y con el inglés me ‘apaño’”.

Papunahvili no se apartó del discurso mayoritario en el Real Zaragoza: la segunda vuelta del campeonato debe impulsar al equipo. “No estamos contentos con la situación, pero estamos trabajando para llevar al Zaragoza hacia arriba. Estamos unidos e intentamos mejorar nuestro rendimiento”, concluyó el delantero georgiano.