Los últimos resultados, ese gol que le ha dado cuatro puntos al Real Zaragoza gracias a que supo clausurar su portería, ha elevado al conjunto aragonés que afronta la cita de este sábado ante el Cádiz con mayor tranquilidad. Natxo González, técnico zaragocista, solicitó un poquito de calma en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de la mañana del viernes. "Esto no es una montaña rusa, ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Desde luego, se trabaja mejor desde las victorias, pero nosotros tratamos de mantener el equilibrio", dijo.

El Real Zaragoza no ha obtenido demasiados resultados positivos en La Romareda en 2007. No obstante, Natxo confía en revertir la situación. "Los resultados no son los que uno puede esperar. Ahí están los datos. Debemos analizar por qué pasa, aunque estoy convencido de que acabaremos siendo fiables en casa", continúo.

Después de enlazar dos resultados positivos, existe la posibilidad de que el técnico le conceda continuidad al once, aunque hay varios jugadores que asoman como alternativas. "Tengo claro ocho o nueve jugadores. Tengo las dudas de dos o tres. Mañana me levantaré con dudas. Benito tiene opciones. Está mejor, he entrenado toda la semana mejor. El tobillo lo tiene bien. Benito no está para jugar los 90 minutos al máximo nivel", concretó.