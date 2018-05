"El puesto de Natxo González no se ha cuestionado"

Lalo Arantegui no reafirmó ayer a Natxo González porque en ningún momento ha llegado a estar cuestionado. Su comparecencia de ayer se debió más a una cuestión temporal asociada al primer tercio del calendario liguero en la Segunda División. El director deportivo del Real Zaragoza volvió a depositar su fe en el técnico y en el crecimiento de un equipo joven. Esta creencia y la reiteración de que el plazo del proyecto es medio y no corto gravitó sobre una exposición en la que no se eludió el dolor por las derrotas sufridas en Huesca y Almería.

«Llevamos ya un tercio de temporada. Creo que es un buen momento, e igual será cuando llevemos otro tercio, para responder a la dudas que podáis tener desde el verano», se introdujo Lalo antes de valorar las 15 primeras jornadas del ejercicio liguero. «Como todos los clubes de la categoría, nos gustaría estar clasificado entre los seis primeros. Todos salimos a ganar, pero dentro de un proyecto a medio plazo como el que estamos, ahora atravesamos un bache marcado por dos partidos. Tenemos una plantilla nueva, donde continúan solo cinco jugadores de la pasada temporada, y solo uno de ellos está jugando con regularidad. Dentro de lo que se podía esperar, nos gustaría estar mejor clasificados», aclaró en su auditoría a los tres primeros meses de curso.

El nombre de Natxo González no tardó en aparecer. «En mi mente no se ha puesto en duda en ningún momento y en ninguna circunstancia (a Natxo). Vuelvo a repetir: es un proyecto a medio plazo, y en la jornada 15 no se puede valorar si es un buen trabajo o si es malo. Estamos en crecimiento. Cuando llegue el verano y logremos que en vez de cinco jugadores continúen 15, tendremos mucho ganado. Entonces estaremos en la misma situación de otros clubes de Segunda que ahora tienen una clasificación mejor que la nuestra. Nuestro objetivo es ir creciendo poco a poco», detalló.

Arantegui insistió en la realidad actual del Real Zaragoza. «Tenemos que disfrutar cuando consigamos cada tres puntos. Parecen tópicos, pero esta categoría es muy dura, y nosotros no somos más que nadie ni por nuestra historia, ni por trofeos, ni por nada. Una vez que salen 11 jugadores contra 11, nosotros tenemos que competir. Si no competimos o competimos mal, perdemos. Te puede ganar cualquiera», advirtió. En este nuevo contexto, la ilusión constituye un alimento esencial. «La ilusión es estar arriba, pero es muy complicado. Más de la mitad de la plantilla debuta en Segunda o ha jugado menos de 50 partidos en la categoría. Lo que hay que hacer es estar bien posicionados en la fase final de la temporada y crecer. No tenemos la masa (salarial) de los clubes que han descendido de Primera División. Tampoco hemos mantenido las tres cuartas partes de la plantilla de otros clubes de Segunda División que están ahora bien posicionados. Tenemos que saber dónde estamos. Hay una base, unos jugadores, que va a crecer su valor de mercado», confió.

El director deportivo enfatizó su confianza en Natxo González: «No es un tema que haya planteado. Lo que me preocuparía es que el equipo no hubiera mostrado en 15 jornadas una buena imagen nunca, o que no hubiéramos sabido competir, o que no le hubiéramos ganado a cualquiera. Como todos los que estamos aquí, la masa social que tenemos en algún momento ha estado orgullosa de su equipo. Eso es lo que tenemos que volver a encontrar. Pero con la máxima tranquilidad y con el máximo cariño hacia los jugadores y hacia el cuerpo técnico. No vamos a bajar los brazos. Vamos a intentar no repetir partidos como los dos últimos que hemos jugado fuera de casa. El puesto de Natxo González no se ha cuestionado. No nos vamos a separar de esa línea que habíamos trazado».

Natxo González articuló a la conclusión del careo en Almería que la temporada acabaría «fantásticamente». Lalo también consideró la afirmación. «Es una opinión personal del míster. Lógicamente, él puede sentir lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Él ha visto cómo ha respondido el equipo en según qué circunstancias. El partido de Almería es indefendible en muchos sentidos. Fuimos a Huesca y nos ganó el Huesca, que es diferente a ir a Almería y que el partido lo pierda el Zaragoza. Hay que disfrutar cada victoria. En ningún papel pone que un punto en el campo del colista, del Sevilla Atlético, nos tenga que saber a poco. O que ganándole al Rayo Vallecano pueda haber un runrún de desaliento porque hayamos jugado de una manera u otra. Si sumamos un punto en Sevilla, es un punto. Si sumamos tres con el Rayo, es una victoria. No vamos a ganar partidos con el pasado. Vayamos al campo que vayamos, todos los puntos deben ser bienvenidos. A base de puntos y de crecer, iremos creando un proyecto», describió.

En cuanto a los objetivos. Arantegui siempre se refirió a lo más inmediato. «Mi primer objetivo es ganarle al Reus. Nosotros queremos configurar un bloque. Es complicado que con solo cinco jugadores del año anterior estemos entre los dos primeros todo el año», subrayó, para luego reconocer que va a arropar a la plantilla y al cuerpo técnico. «Tenemos que aprender de los encuentros de Huesca y de Almería. A nadie nos gusta que se hayan hecho esos partidos. Tenemos una presión interna, de nuestros seguidores. Esos partidos hacen daño. Vamos a seguir trabajando. Voy a estar muy encima del cuerpo técnico y de los jugadores para que esos partidos no se repitan. Pero ellos ya son conscientes de los partidos que hemos hecho y van a poner todo de su parte para que no se vuelva a repetir», deseó.

Además del trabajo de técnicos y plantilla, Lalo Arantegui recetó un fortalecedor en envase modesto: la humildad. «El partido de Almería sí que fue algo que no esperábamos. Era importante para posicionarnos en la tabla, para estar a un partido de colocarnos con los mejores. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir con mucha humildad. Si no, pasarán cosas como ésa», concluyó el máximo responsable deportivo del Real Zaragoza.