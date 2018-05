Luis Milla, contra la peor racha (de Paco Herrera)

El estadio de José Zorrilla ha citado este domingo (12.00) a dos entrenadores que saben lo que es sufrir en el banquillo del Real Zaragoza . Luis Milla, que en su particular crisis al frente del equipo aragonés ya suma cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria , se enfrenta al único técnico que ha empeorado esta racha desde el descenso del club a Segunda División. El entrenador está obligado a ganar para romper la dinámica y aferrarse al puesto precisamente ante Paco Herrera, actual entrenador del Valladolid , que fue destituido en la temporada 2013/14 tras acumular siete jornadas sin ganar. Su sucesor, Víctor Muñoz, todavía sumó otros dos, por lo que en total fueron nueve los que el conjunto zaragozano estuvo sin sumar de tres en tres. Desde entonces, cuando se llegó incluso a temer por el descenso a Segunda B, ningún entrenador ha estado más de cinco encuentros sin ganar , los mismos que acumularon Víctor Muñoz -contando la Copa del Rey- y Ranko Popovic en la campaña 2014/15 y que lleva ahora mismo Milla. Curiosamente, los dos primeros sobrevivieron a sus peores rachas y acabaron destituidos cuando arrastraban un bagaje de menos partidos sin ganar , aunque en ambos casos pesaron tanto otras razones como las meramente numéricas: Víctor Muñoz fue destituido tras cuatro jornadas sin lograr la victoria, mientras que a Popovic solo le hicieron falta dos.

Pero Herrera ha sido, sin duda, el que más ha aguantado en el banquillo del Real Zaragoza en esta etapa en segunda pese a no ganar. El técnico catalán, que se enfrenta de nuevo a su exequipo, al que privó del ascenso en en 'play off' de la temporada 2014/15, cuando lo logró con la UD Las Palmas, sobrevivió a seis jornadas consecutivas sin un solo triunfo. A la séptima, con tres puntos logrados de 21 posible, fue destituido para dejar el equipo en manos de Víctor Muñoz.

La siguiente campaña, con el aragonés al frente, comenzó de la peor forma, ya que el Real Zaragoza no ganó durante las cuatro primeras jornadas ni en el primer partido de la Copa del Rey. Otra dinámica de cuatro duelos sin triunfos, unida a sus declaraciones tras la derrota ante el Numancia, le condenaron a dejar el banquillo, mientras que su sucesor, Popovic, también protagonizó dos rachas de cuatro y cinco encuentros en los que su equipo no ganó.

La pasada temporada, el peor registro fue de cuatro partidos sin ninguna victoria, algo que ocurrió en dos ocasiones. La primera, al principio de la temporada, entre las jornadas 3 y 6, con Popovic en el banquillo. La segunda la compartieron Popovic, que dejó el club tras un empate y una derrota, y Lluís Carreras, que se estrenó como se despidió el serbio, con un empate y una derrota. El resto de la campaña, y pese a que no se logró el objetivo de, al menos, jugar el 'play off', el catalán no estuvo en ningún momento más de tres jornadas sin ganar.