El Consejo de Administración se reúne este domingo

Tras unas horas de reflexión para asimilar el tremendo golpe recibido por el Real Zaragoza, que seguirá en Segunda por cuarto año consecutivo, el Consejo de Administración del club se reunirá este domingo para analizar la situación de la entidad y tomar las primeras decisiones de cara a la próxima temporada.



“Solo queda reflexionar. Mañana (por este domingo). Lo mejor es no decidir nada en caliente. Comenzaremos a”, ha asegurado tras el partido el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, quien no ha querido confirmar la salida del Lluís Carreras, algo que sí ha dado por hecho el propio entrenador "Habrá que juntarse con. El presupuesto no nos permitirá hacer una planilla muy cara", ha adelantado el dirigente, quien ha reconocido que el club se queda en una situación comprometida a nivel económico: “Es muy complicado mantenerse en Segunda con la deuda que tiene el Real Zaragoza. Vamos a ver qué somos capaces de hacer para que el Real Zaragoza sea viable”.