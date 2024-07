La Sub-19 femenina de fútbol gana la Eurocopa con un gol de Eguiguren en el minuto 118

Cuando los penaltis parecían el único destino posible de la final de la Eurocopa femenina Sub 19, Intza Eguiguren aprovechó un par de rebotes y se lanzó al suelo con el alma y con toda la determinación del mundo para marcar el gol de la victoria en el minuto 118, entre la apoteosis de sus compañeras, y sostener la hegemonía de España, campeona de Europa por sexta vez en su historia y por tercera consecutiva.

Un triunfo sufrido, a debate siempre, en duda por momentos, sobre todo en la segunda parte, por más que golpeó primero en el marcador con el 1-0 de Marisa a los cinco minutos, contó con la mínima ventaja hasta la hora de juego, hasta el 1-1 de Tolhoek, y se salvó al borde de la prórroga con una parada crucial de Astralaga, tan esencial como el 2-1 después de Eguiguren para doblegar a Países Bajos.

La pegada de España fue concluyente. Su primer ataque, soportada la presión inicial, fue una demostración. El contragolpe derivó en la incursión de Marisa dentro del área. La '9' se frenó, se giró y conectó con el gol con un certero remate raso con la izquierda, cruzado e inalcanzable para la portera Van der Vliet. Minuto 5 y 20 segundos.

Tan rápido, el grupo dirigido por Sonia Bermúdez remarcó su destreza ofensiva. Cada vez que salía hacia adelante, lo hacía con determinación, con precisión, como una amenaza latente siempre para el conjunto neerlandés, que controlaba la posesión, pero no el encuentro. Ni en el marcador ni sobre el terreno, expuesta a las réplicas de España.

También fue firme, concentrada y compacta en defensa en el primer tiempo, insuperable para su oponente. No permitió ni un solo tiro, ni a portería ni fuera, sobre el marco de Astralaga hasta el borde de la media hora, cuando Camara se cruzó providencial para entorpecer el remate de Tolhoek. Un aviso para España, por más que lo lanzó fuera, aún sin exigir ninguna parada, hasta el minuto 33, con un disparo manso y lejano de De Klonia.

Aún más claro fue el intento de Van Hensbergen en la única indecisión defensiva de España en toda la primera parte. El susto duró tanto como el recorrido del balón, hasta la certeza de que se iba fuera, al lado izquierdo del marco de Astralaga, que se apresuró en la salida y a la que no le dio tiempo de retroceder. El destino final del remate fue un alivio para ella.

No sintió más apuros hasta el segundo tiempo, con un derechazo de Keukelaar, alto, en la indefinición en que se movía el encuentro, entre la ofensiva de Países Bajos y la calma tensa de España, que consiguió que no pasara nada por tramos, pero no siempre. Por eso, en una renta tan mínima, con su adversario jugando tanto en campo contrario, sentía cierto riesgo.

Lo comprobó de inmediato. Demérito de España, por una pérdida de balón inapropiada en el borde del área de Alguacil, cuya conducción desembocó en el gol de Tolhoek, que recogió el rechace de la pugna de la centrocampista española con Keukelaar. La delantera 'oranje' quedó sola ante Astralaga, a la que batió por raso para firmar el 1-1. Era el minuto 58.

Se llevó las manos a la cabeza Alguacil, consciente de la concesión, de un error fortuito, pero trascendente en un encuentro que estaba bajo control en todos los aspectos, hasta ese momento, cuando de verdad sintió en peligro el título, por las aproximaciones de Países Bajos, dirigidas por la habilidosa Keukelaar y contenidas por la seguridad de Astralaga, que retuvo la igualada en el minuto 90 con una magnífica estirada al remate de Tolhoek.

Una parada decisiva para sostener el empate y la prórroga, como también lo fue la de Van de Vliet en el otro área instantes después, justo al borde del final, para dar paso al tiempo extra y al triunfo de España, logrado a dos minutos de la conclusión, cuando los penaltis parecían un destino inevitable, cuando San Martín centró dentro del área, el balón rebotó en dos defensas e Intza Eguiguren se lanzó al suelo para remachar el título. Minuto 118. Sexto título.

Ficha técnica:

2 - España: Astralaga; Noemí, A.Cámara, Ranera, Judit; M. Artero; Agote (San Nicolás, m. 114), Alguacil (Intza Eguiguren, m. 91), Librán (Oihane, m. 64), Pau (Daniela Arques, m. 78); Marisa (Gil Villar, m. 106).

1 - Países Bajos: Van der Vliet; De Klonia (Rademaker, m. 112), Woons, Kardinaal, Chibani; Van Uden (Vernaasdonk, m. 112), Van Hensbergen, Proost (Van de Velde, m. 87); Keukelaar, Tolhoek (Iedema, m. 102), Van Koppen (Huizenga, m. 46).

Goles: 1-0, m. 6: Marisa. 1-1, m. 58: Tolhoek. 2-1, m. 118: Intza Eguiguren.

Árbitro: Silvia Gasperotti (Italia).

Incidencias: Final del Campeonato de Europa sub'19 femenino, disputado en el estadio Darius & Girenas de Kaunas ante unos 3.000 espectadores.