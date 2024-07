Nuevo entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick: "No estoy muy lejos de la idea del Barça que tuvo éxito con Cruyff o Pep"

El entrenador del primer equipo masculino de fútbol del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró en su presentación este jueves que su idea de fútbol no dista demasiado de las de Johan Cruyff o Pep Guardiola, no quiso hablar de posibles fichajes pero sí fue tajante sobre el capitán de la pasada campaña, un Sergi Roberto al que de momento no cuenta como jugador del club blaugrana, además de lamentar la nueva lesión de un Ansu Fati que le estaba impresionando en los entrenamientos.

"No estoy muy lejos de la idea del Barça y de cómo ha jugado antes, cuando tuvieron un increíble éxito con Johan Cruyff o Pep Guardidola. En mi caso, es así también. Quiero tener un equipo que sea activo, que los jugadores muestren con o sin el balón que están activos y luego decidir qué hacer", aseguró en rueda de prensa.

Y recalcó la importancia de que sus equipos sean físico y que puedan decidir "el ritmo del partido". "Creo que es lo mismo si jugamos 4-3-3 o 4-2-3-1. No importa, hay que hacer algo con el plan de partido y lo que quiero ver es un buen fútbol; un fútbol atacante, y que todos, en el estadio o en casa o en la televisión puedan ver que este equipo le da todo, con corazón, a este club. Esto es crucial para mí", se sinceró.

El alemán se mostró "muy contento" por haber llegado al Barça. "Pude notar desde el primer segundo en que llegué que este club es increíble. Es un club muy grande, más grande de lo que imaginaba. Y todos me están ayudando y tienen mucho respeto. Y también puedo sentirlo en la calle, es una sensación increíble", manifestó.

De momento, ha tenido unas sesiones de entrenamiento marcadas por la presencia de jugadores de la cantera, de una Masia en la que confía. "En las primeras semanas tenemos a muchos jugadores de La Masia, y también lo he dicho muchas veces, les agradezco mucho al club que trabaje con estos jugadores, es muy bueno y también divertido. Lo que quiero de ellos es su calidad y que tengan intensidad", valoró.

Para jóvenes y veteranos quiere crear una "buena atmósfera" de trabajo y en la que "puedan crecer". "Podemos llevarlos a la próxima etapa de su carrera. Y esto es lo que yo quiero hacer. Para mí es muy importante ayudar a este jugador de La Masia a dar el siguiente paso. Estoy muy contento de estar aquí y de trabajar con este tipo de jugadores, jugadores jóvenes con tanto talento", celebró.

Un joven a recuperar es Ansu Fati. Pero, tras una cesión al Brighton marcada por las lesiones, vuelve a estar en el dique seco por un problema en la planta del pie. "Es una pena porque Ansu en los primeros días fue increíble, estuvo muy cómodo y lo mostró en el entrenamiento. Ahora no es bueno que no esté aquí ni en la gira por Estados Unidos, pero tenemos que aceptarlo y ayudarlo a volver más fuerte", argumentó Flick.

El técnico tiene claro por qué le eligieron para ser el nuevo entrenador: "Me han elegido para ser entrenador del FC Barcelona, y para mí es uno de los clubes más grandes en los que ganar títulos. Solo puedes ganar con los clubes más grandes, y es por eso que estoy aquí. No estoy diciendo que voy a ganar todos los títulos o algo así, pero trabajamos duro para lograrlo".

"Es importante para mi equipo que tengamos la opción de tener éxitos. Sabemos que es un trabajo duro, y sabemos que al final los resultados son lo único que importan, pero esperamos lograrlo. Si estoy en un club como éste, tan grande, es para ganar títulos grandes. Sé que la Liga es una competición importante. Es bueno trabajar duro cuanto antes porque este club siempre quiere jugar para ganar todos los títulos, y por eso que estoy aquí y es por esto que los aficionados aman este club. Trabajemos duro, así que déjame algunas semanas más y tal vez pueda responder mejor", apuntó.

"Es también mi objetivo ganar todos los títulos, pero al final es muy fácil decir algo y no lo es que suceda. Tienes que trabajar y por eso estamos aquí. Es bueno ganar títulos, pero primero tenemos muchos partidos antes de llegar al final y a poder luchar por ellos", ahondó, todavía, sobre los objetivos y los títulos.

No quiso hablar de posibles fichajes, como el de Nico Williams -"no es un jugador del Barça, así que no tengo nada que decir"-, pero sí comentó varios temas de actualidad. Como el hecho de que, por contrato, ahora mismo el capitán Sergi Roberto no es jugador del club. "Por lo que a mí respecta, ahora mismo de momento Sergi Roberto no es un jugador del club", sentenció.

En cuanto a Lamine Yamal, quiere que dé un paso más y sea todavía mejor jugador. "En el último año ha mejorado mucho y ahora está mejorando paso a paso su nivel. Lo que hizo en la Eurocopa fue increíble. Es necesario que mantenga los pies en el suelo. Creo que es un gran tipo, he podido hablar con él antes de su llegada y nos dará buenos momentos, pero también puede mejorar y hacer las cosas mejor. Este es nuestro papel, pero está en un camino fantástico", valoró.

Preguntado por el ahora lesionado Frenkie de Jong, le dio tiempo y lo valoró. "Lo que tengo claro es que Frenkie de Jong es un fantástico jugador para el Barça. Lo ha demostrado todo el tiempo en los últimos años. En este momento está haciendo muy bien las cosas y esperamos que vuelva pronto. Lo que suceda entonces, lo veremos", señaló.

Y quiere tener a Gavi, en cuanto se recupere, a su lado muchos años. "Cuando Gavi está en el campo, está 'on fire'. Quiere volver cuanto antes pero creo que con esta lesión necesita su tiempo y le daremos su tiempo porque esperamos que juegue 10 años o 15 años más en este club y sin lesiones. Ahora tenemos que crear las bases para él y lo está haciendo bien. Es un buen profesional", reconoció.

"En la vida siempre hay algo por encima; el respeto. Yo te respeto aunque pueda saber que tus objetivos son diferentes a los míos. Así que es muy importante en la vida que siempre haya respeto. Ya he dicho que estoy muy feliz de estar aquí, en el club y con el equipo. Estoy muy contento con los jugadores porque siempre están centrados en el entrenamiento y en lo que están haciendo, tengan 15 o 33 años", manifestó Flick sobre qué plantilla se ha encontrado.