Luis De la Fuente: "Quiero seguir y creo que la RFEF también"

Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó este domingo, tras proclamarse campeón de la Eurocopa 2024, que él quiere "seguir" al frente del equipo y cree que la Real Federación Española de Fútbol "también" desea su continuidad.

"Estoy contento, feliz y por la parte de la RFEF también. Quiero seguir y creo que la RFEF también. No habrá ningún problema para modificar lo que haya que modificar (en su actual contrato). Creo que se hará cuando se tenga que hacer si hay que revisar algo. No me preocupa. Lo otro llegará cuando tenga que llegar", explicó en rueda de prensa en el estadio Olímpico de Berlín, tras imponerse por 2-1 a Inglaterra.

Luis de la Fuente ha dirigido ya 22 partidos a la selección absoluta, uno de ellos circunstancial en 2021 y anterior a la actual etapa, que comenzó el 23 de marzo de 2023 con una victoria por 3-0 ante Noruega y en la que ha ganado 17 encuentros, con dos empates y dos derrotas.