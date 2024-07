De la Fuente: "Se ha coronado un magnífico equipo, estos jugadores son los mejores del mundo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se declaró "orgulloso" y felicitó a sus jugadores porque son "los mejores del mundo" tras lograr el triunfo (2-1) contra Inglaterra en la final de la Eurocopa de Alemania, disputada en el Olímpico de Berlín, y considera que lograrán más títulos en el futuro.

"No se puede estar más feliz. Ver a la afición y a los jugadores ... Hoy ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un magnífico equipo. Somos campeones de Europa con merecimiento. Decía que estaba orgulloso de mis jugadores y todavía estoy más orgulloso. Gracias por el apoyo de toda España y ojalá que este impulso sirva para hacernos mejores y más grandes", dijo en declaraciones a TVE que recoge Europa Press.

De la Fuente desveló que en el descanso, con el empate a cero, les exhortó a sus jugadores un mensaje de confianza. "Les he dicho que teníamos que reforzar lo que somos, que sigamos siendo nosotros y que tuviéramos confianza. Ellos interpretan muy bien todas las situaciones, son los mejores del mundo, lo he dicho y hoy me ratifico. Para mí son los más grandes", subrayó.

A su juicio, siempre se puede mejorar y ésa es la "virtud de este equipo". "Que siempre pensamos que podemos ser mejores. Hoy estamos muy felices, pero queremos ganar otra competición y lo vamos a conseguir porque estos jugadores son un ejemplo para todos. Son muy buenos", recalcó el seleccionador nacional.