Mikel Oyarzabal: "Me ha tocado a mí hacer historia, pero esto es una familia"

El internacional español Mikel Oyarzabal afirmó que le tocó a él marcar el tanto del triunfo (2-1) de España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa de Alemania, disputada en el Olímpico de Berlín, pero que el equipo nacional es una "familia" y que valoraba mucho este momento tras sufrir una importante lesión.

"He hecho mi trabajo y lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria y, cuando pasas por hechos jodidos, estar aquí lo valoras mucho. Y si tienes la suerte de ayudar es lo máximo", dijo en declaraciones a TVE que recoge Europa Press.

Oyarzabal señaló que el gol es parte de la historia de España y de la suya propia. "Llevarte esta alegría después de lo que he pasado es lo más. Estoy orgulloso, pero esto es de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia en la que todo el mundo vale por igual", manifestó.

Sobre el gol, el internacional donostiarra relató: "Me llega el balón de Dani, veo que 'Cucu' estaba subiendo y me la pone, intento tocarla, la toco y va dentro", resumió.

Lamine Yamal: "Este equipo no sé de que está hecho"

Lamine Yamal, mejor jugador joven de la Eurocopa y gran protagonista de la victoria de la selección española, reconoció que no sabía "de qué está hecho" el equipo español, capaz no sólo de jugar bien, sino de superar momentos difíciles y acabar ganando.

"Cuando nos han empatado se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, este equipo no sé de qué está hecho, siempre acabamos ganando", comentó a TVE, quien aseguró que estaba "muy contento" y que había cumplido "un sueño".

El título es "el mejor regalo que podía tener" por su decimoséptimo cumpleaños, indicó Lamine Yalmal, que tenía ganas de celebrar con su familia y en España con la afición, y apuntó que se encontraba tan bien en la selección porque los compañeros le "ayudan mucho" por lo que está "muy cómodo con ellos y muy feliz".

Cucurella: "Nos lo hemos merecido desde el principio"

Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea, consideró que la selección española se había merecido el título por todo lo que había mostrado a lo largo de la Eurocopa, lo que calificó de "un viaje increíble".

"Nos lo hemos merecido desde el principio. No mucha gente confiaba en nosotros, pero nosotros hemos estado callados, trabajando", declaró a TVE en el estadio Olímpico de Berlín, donde España venció a Inglaterra por 2-1.

Cucurella valoró el hecho de que el equipo español sabe "jugar al fútbol, pero luego también sabe sufrir como una familia" y recordó que habían hecho un gran grupo tras 45 días trabajando: "Al principio éramos solo jugadores y ahora somos una familia, como lo hemos hecho es increíble".

Unai Simón: "Ninguno somos conscientes de lo que acabamos de conseguir"

Unai Simón, portero titular de la selección española, confesó tras el triunfo de su equipo en la Eurocopa tras derrotar 2-1 a Inglaterra que ninguno de los jugadores es consciente de lo que han logrado y explicó que entregó su medalla de campeón a su madre porque es la primera vez que va a verlo a un estadio.

"Ninguno somos conscientes de lo que acabamos de conseguir, cómo tiene que estar España, es increíble y esperamos reventar Madrid mañana", declaró a TVE el jugador del Athletic Club desde el estadio Olímpico de Berlín, sede de la final.

A su juicio, la selección ha jugado un torneo "muy bueno" y hubiese sido "una pena" que después de su gran trayectoria desde el primer día no se hubiesen llevado el título. "Hemos hecho muchos méritos para llevarnos la Eurocopa y hemos sido claros ganadores", apuntó.

"Es algo muy especial para todos, de verdad", añadió el guardameta, que se mostró "muy orgulloso" de su familia y destacó el hecho de que su madre no había ido a verlo jugar nunca y por ese motivo le entregó su medalla de campeón de Europa.