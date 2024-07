Posibles alineaciones del España-Inglaterra de la final de la Eurocopa

Doce años después España regresa al escenario de privilegio del fútbol europeo. Instalada de nuevo en el elogio por su juego. Derribando barreras como la generación dorada, convertida en inspiración hasta llegar con pleno de triunfos a la soñada final del majestuoso Olímpico de Berlín. El último paso al crecimiento iniciado con la conquista de una Liga de Naciones que ahora cobra sentido. Con la Inglaterra de Jude Bellingham, siempre en el alambre pero finalista, como último escollo en una cita con la historia para ambas selecciones.

Para la final, ambas selecciones seguirán la línea de la continuidad en sus formaciones. España será fiel a su 4-2-3-1 y a los hombres que han formado la base de su equipo, recuperando a los sancionados Carvajal y Le Normand. Inglaterra conservará el flexible 5-4-1 (3-4-3 en ataque) con el que Southgate reformuló su plan de juego, con Saka de carrilero y Foden metido por dentro en la mediapunta con Bellingham.

Luis de la Fuente prepara la final con un once más que definido con apenas una duda por despejar. Con más opciones para Robin Le Normand, ausente en semifinales por sanción, que para Nacho. El regreso de Dani Carvajal en banda derecha, la presencia de la revelación Cucurella en la izquierda. Con galones de jefe de zaga en la solapa de Aymeric Laporte. Al mando Rodri en el mediocentro, junto a Fabián, y Dani Olmo en la mediapunta, indiscutible desde la lesión que apartó a Pedri del torneo. Los extremos de moda de la Eurcopa, Yamal-Nico, y Morata en la delantero. El portero será Unai Simón.

Por su parte, Inglaterra no ha tenido un dibujo tan reconocible como España. Southgate dio palos de ciego hasta dar con la tecla: probó con un lateral derecho como Trent Alexander-Arnold para acompañar a Declan Rice en la sala de máquinas. No funcionó y lo intentó con Conor Gallagher. Tampoco dio resultado y apostó por el joven de 19 años Kobbie Mainoo, que por fin se hizo con las riendas del juego británico. Si no hay sorpresas, será titular ante España junto al resto de sus compañeros que doblegaron a Países Bajos.

En el lateral izquierdo colocó durante toda la Eurocopa a un diestro como Kieran Trippier. Sólo citó a un zurdo, Luke Shaw, lesionado desde febrero y sin minutos hasta cuartos de final. Después disputó toda la segunda parte ante Países Bajos y para la final se perfila como un candidato a jugar desde el inicio para convertirse en la única novedad. Y, tácticamente, Southgate introdujo una variación. Su 4-2-3-1 ya no es la biblia. Desde el choque ante Suiza, puede mutar durante el partido en un sistema con tres centrales y dos laterales largos en el que Bellingham y Foden adquieren libertad de movimientos por el medio y los costados.

Así, la alineación probable de los ingleses la configuran Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier (o Shaw); Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; y Kane.

En España, lo dicho y sabido: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.