Morata explica su emoción antes de la final de la Eurocopa: "Es como si fuera el padre de los jugadores en la grada"

Álvaro Morata, capitán de la selección española, explicó la emoción que muestra en cada partido de la Eurocopa de Alemania con la selección española, sin poder contener las lágrimas en más de una ocasión, y explicó que se siente "como un aficionado" y por verse "como si fuera el padre de los jugadores en la grada".

"No creo que sea por la responsabilidad. Es pura emoción", explicó Morata a horas de la final en el Olímpico de Berlín, con la posibilidad de ser el encargado de levantar el trofeo de campeón.

"Soy como un aficionado en las gradas. Cuando juego, estoy concentrado al cien por cien, estoy trabajando, pero cuando me sustituyen es como si fuera el padre de cualquiera de los jugadores mirando desde la grada. Estoy seguro de que los padres de Mikel Merino lloraron el otro día cuando marcó a Alemania y los padres de Lamine ante Francia. Yo también soy así. Es mi personalidad. No me avergüenzo de llorar por las cosas positivas, ¡y espero tener muchas más por las que llorar el domingo!", deseó en una entrevista de UEFA.

Con la presión que siente como capitán y la responsabilidad de sentir a todo el país detrás de la selección, Morata admite que no tiene tiempo para disfrutar como debería de lo que han ido consiguiendo en una Eurocopa en la que España se ha convertido en la única que ganó sus seis partidos camino de la final.

"Sinceramente, no. Todavía no", afirmó cuando fue preguntado si está disfrutando. "Probablemente así es como debería ser. Tienes que prestar toda tu atención a muchas cosas. Ya habrá tiempo para divertirse y ser feliz", reflexionó.

"Si va bien, lo celebraremos, y si no va bien el domingo, es diferente. Sufriremos unos días y luego vuelves a sentirte feliz por la manera tan fantástica en la que hemos afrontado un camino muy duro hasta la final. La vida no son siempre trofeos y copas. Se trata de las experiencias que hemos compartido todos juntos mientras hemos estado aquí. Sabemos que nos dará pena poner fin a este tiempo juntos, porque ha sido fantástico", agregó.

Morata reconoció que ha imaginado retomar el testigo de Iker Casillas, el último capitán que levantó una Eurocopa para España, en 2012, pero solamente piensa en el nivel del rival en la final, Inglaterra.

"Es útil pensar en ello e imaginarlo, visualizar cosas positivas es bueno. Pero todavía tenemos que jugar una final contra una gran selección como Inglaterra y será duro. No se pueden imaginar, y yo ni siquiera puedo empezar a describir, lo que significaría para mí ser el capitán de España y ganar esta Eurocopa", dijo.

Actuando como capitán, Morata ha estado siempre cerca de Lamine Yamal, que hoy cumplió 17 años. Reconoció que el trato ha sido siempre "con cariño" y "mostrándole confianza" para que saque su mejor fútbol para la selección en un torneo tan importante.

"La mayoría de los jugadores de aquí llevamos meses juntos en los partidos, y le hemos estado diciendo: "¡Vamos a ganar la Eurocopa!" Le hemos estado aconsejando que piense en los detalles y en cómo puede ayudarnos a conseguirlo. Intentamos protegerle en los pequeños detalles, porque es un futbolista diferente a casi todos los demás", admitió.

"Pero creo que podemos decir lo mismo de Nico (Williams), Dani Olmo... todos son especiales. Podría nombrar a toda nuestra plantilla. Y ahora estamos a un paso de volver a hacer historia, pero tendremos que luchar mucho porque va a ser difícil", sentenció.