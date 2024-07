El zaragocista que se enfrentó a Inglaterra en la Eurocopa de 1996

El nombre de Alberto Belsué, exfutbolista y actual delegado del Real Zaragoza, está íntimamente ligado a España, Inglaterra y la Eurocopa. Quien fuera lateral derecho internacional aragonés formó parte de la selección española que disputó la Euro 96 en Inglaterrra. Un torneo marcado por la eliminación en los cuartos de final contra los anfitriones. La tanda penaltis desequilibró ese cruce, grabado a fuego en el capítulo histórico de desgracias de la selección. “Fue tremendo. En los 90 minutos de partido les debimos ganar bien, con holgura. Jugamos mucho mejor que ellos, tuvimos ocasiones, pero no acertamos. En la prórroga tuvimos la opción de marcar el gol de oro, que se instauró en ese campeonato y no tuvo continuidad, pero entre nuestros errores y algunos muy serios del árbitro, que echó un cable a los ingleses cuando los teníamos noqueados, se nos fue el triunfo y llegamos a la lotería de los penaltis”, explicó Belsué a HERALDO antes del comienzo de la vigente Eurocopa de Alemania.

Belsué es uno de los contados zaragocistas alistados alguna vez en el torneo continental. Fue testigo de una selección inglesa que, como la española, 28 años más tarde, poco tiene que ver en nivel de jugadores, estilo y estatus. Eran otros tiempos, y ahora España e Inglaterra, que no se han enfrentado desde entonces en un torneo de selecciones, se reencuentran con el título en juego. Aquel partido de 1996 es un precedente al que conviene asomarse, como hizo hace unos días Belsué, a quien no se le borra de la memoria su protagonismo en la tanda: él marcó y cumplió con su cometido. “Estábamos todos reventados físicamente tras la prórroga. Y hubo especialistas, atacantes más acostumbrados a tirar penaltis, que manifestaron a Clemente que no estaban en condiciones de tirar en la tanda: Caminero, Alfonso, Kiko... A mí me lo pidió el míster y, para mí, Clemente era mi referente para todo. No pude decirle que no. Acepté sin pensar en dónde me metía. Entre unas cosas y otras, pasaron casi 20 minutos hasta que me llegó el momento de disparar mi penalti. Fue el rato más largo de mi vida”, contó.

Finalmente, España perdió 4-2. “Hierro lanzó el primero al larguero. Ellos fueron metiendo uno a uno. Amor marcó el segundo. Yo tiré el tercero. Al final, falló Nadal y nos fuimos a casa. No hizo falta que lanzara el quinto Sergi. Si nos fijamos, los lanzadores éramos todos los defensas...”, relató Alberto Belsué.

El zaragocista tenía enfrente a David Seaman, portero de Inglaterra y del Arsenal al que Nayim, un año antes, le había metido un golazo desde el centro del campo para darle la Recopa. “Fue algo brutal. Yo no veía más que portero, era enorme. No le dije nada, no estaba yo para triquiñuelas en aquel momento. Solo recuerdo que decidí echarla suave, a un lado, rasa. Tratar de engañarlo y asegurar el tiro entre los tres palos. Me salió perfecto, gracias a Dios. Pero, insisto, yo no había tirado un penalti en partido oficial nunca”, explicó el actual delegado del Real Zaragoza.

Aquel partido contra Inglaterra fue el punto final de España en una Euro en la que terminó segunda de grupo, detrás de Francia, lo que le abocó a enfrentarse a los anfitriones y no a Holanda. “Quiero remarcar que entonces la Eurocopa era con solo 16 selecciones, cada partido era como una final, no había 'marías' en los grupos, como ahora sucede también incluso en los mundiales. El fútbol era muchísimo más exigente, con un nivel medio muy superior al actual. Si te equivocabas un día, te ibas a casa seguramente”, apostilló.