Luis de la Fuente: "Yo le hablo a la inteligencia"

Hay dos vasos de agua en la sala, un teléfono y una puerta abierta para que mitigue el calor que se cuela por todos los rincones en el campo de entrenamiento de la selección española en Aasen. Es el último recodo del camino y Luis de la Fuente, el seleccionador, se sienta con este periódico horas antes de la final de la Eurocopa contra Inglaterra (este domingo, 21 horas). Saluda por el nombre, como en las ruedas de prensa, el chándal cruzado sobre los hombros y siempre afable en el trato, dispuesto a conquistar un título.

Una final de una Eurocopa. ¿Está tranquilo, tenso, en su caparazón, respira aire limpio?Estoy tranquilo. Soy tranquilo. Me considero un privilegiado por poder vivir esta experiencia y creo que es el momento de disfrutarlo. Quizás en el proceso ha habido momentos con mucho en juego, había mucha más presión porque había que ganar para poder llegar a esta situación. Si hubo algún momento de nerviosismo, es hora de quitarlo de encima y pensar que jugar una final es un privilegio superior para todos. Es un gran logro, pero obviamente queremos ganar.

¿Cómo se concentra, qué necesita para mantener la mente clara?A mí me gusta dar importancia a lo que tiene importancia en la vida, eso me da calma, tranquilidad. Y sé que el fútbol es una parte importante, pero hay otras muchas cosas más importantes que el fútbol. Dicho esto, ese equilibrio que trato de mantener me permite atender mis compromisos profesionales con tranquilidad, calma y pausa. Soy muy reflexivo y doy importancia a las cosas en cada momento. Ya hemos hecho lo que había que hacer para poder solucionar los inconvenientes.



¿Habla con la familia, sus hijos, los amigos? ¿O prefiere mantener una distancia para que nada le altere estos días?Hablo cada día con la familia, con los amigos. Pero hablo de cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Hablo porque me aporta tranquilidad y me lleva a la normalidad del día a día de una familia o de unos amigos. Gracias a Dios no hay problemas de salud, y es lo único que pido. Cuando hay salud tienes todo, es lo más importante, eso ya sería un motivo para estar feliz.

Conocemos su empatía, el elogio hacia sus jugadores, el concepto familia, ¿no ha tenido que ponerse firme con nadie o con ninguna situación?El respeto se gana minuto a minuto y en una relación de máximo respeto pues difícilmente tienes que llegar al ordeno y mando. Creo en el liderazgo natural, en apelar al convencimiento y a la inteligencia de las personas, así hemos llegado siempre a acuerdos y a puntos comunes. Si no existiera ese respeto y no pudiera dirigirme a la inteligencia, no estaría aquí contigo.

"Hay otras muchas cosas más importantes que el fútbol"

El panorama ha sido idílico, nadie protesta, todos rinden, equipo sin fisuras, seis victorias. ¿Cómo lo ha hecho?Deberíamos dar normalidad a estas situaciones, desgraciadamente lo que más vende en los medios son las noticias negativas y seguramente tendremos que acostumbrarnos a vender precisamente esto, una normalidad en la que todo el mundo colabora, trabaja y lo hace a gusto. En muchas ocasiones se exagera para dar la noticia, pero cuando no la hay, pues esa es la noticia. La gente ha estado totalmente involucrada y con un objetivo común, una vida común y una colaboración y una participación en la constitución de ese objetivo.

¿Faltan noticias positivas en la sociedad?Yo creo que a la gente le interesan sobre todo las buenas noticias. Si te has metido en una dinámica de dar solo malas noticias, la gente se acostumbra. Hay muchas más noticias buenas, no cabe duda. A las malas personas, las ves enseguida. La gran mayoría es buena gente, y eso es lo que hay que fomentar.

¿No se ha equivocado Morata exponiendo sus problemas particulares?Nosotros somos personas, no estamos aislados, tenemos nuestros problemas familiares, de amigos, mil cosas que pasan en la vida. Tampoco puedes trasladar esas inquietudes fuera, pero en este caso lo entiendo, porque él está soportando ciertas cosas que llega un momento en que hay que decir ya vale, paro, lo cuento, lo digo e inmediatamente llegas a la concentración y te has olvidado. A mí me gusta que tenga la libertad para poder decir oye, esto no me gusta, eso está mal.

¿El otro día celebraron el triunfo ante Alemania en un karaoke?Sí, ja, ja, ja, no estaba nada preparado, cada uno se fue a su habitación, pero alguien nos animó a bajar al bar del hotel, nos tomamos un refresco, había 25 o 30 personas y surgió la idea del karaoke. Empezamos a cantar todos y yo agarré el micrófono porque me gusta mucho cantar. Y sí, emulé las canciones de mi artista favorito, Julio Iglesias.

Lamime Yamal, un cohete que despega, ¿qué le recomienda?No son fáciles de asimilar todos estos elogios, pero nuestro trabajo es educar y formar. Permíteme que me remita a la historia de Roma, a la que soy muy aficionado. Cuando los Césares regresaban de una gran batalla, de una conquista, siempre tenían a un esclavo que le decía, recuerda que eres mortal. Y esto para Lamine, recuerda que esto es muy largo y vas a tener buenos y malos momentos. Y que los que hoy te elogian, mañana no van a tener ningún rubor en lo contrario. Es un chico maduro para la edad que tiene y de momento su comportamiento es fantástico.

¿No se atribuye usted ningún mérito en esta selección?Siempre lo primero es el reconocimiento a mis jugadores, a los que trabajamos alrededor para que cada día sean mejores. Si eso no funcionara, seguramente no tendríamos estos resultados y estos días se estarían cuestionando otras cosas. Mi mérito puede ser formar un grupo cohesionado y homogéneo, que trabaja y mira en la misma dirección. Nunca me gustó que me impusieran nada, llevaba muy mal que me dijeran hay que hacer esto por obligación, me gustaba más que me convencieran y eso hago, hablar a la inteligencia. Aplico en mi experiencia lo que me ha servido, es lo que pasa con la mayoría de las personas en cualquier trabajo. Eso no está reñido con la exigencia máxima, el compromiso y el profesionalismo. El primero que da ejemplo soy yo. Si alguien no cumple con las normas profesionales que yo creo que tiene que cumplir y no acepta las normas de convivencia y no acepta la disciplina, pues tan sencillo que no está aquí.

Igual ya no hay preguntas por Ramos, Isco o Brahim.Si no están aquí, es porque creo que hay otros mejores, valorando muchísimo a los tres futbolistas, que son fantásticos.

Sobre Lamine Yamal: "Es un chico maduro para la edad que tiene y de momento su comportamiento es fantástico"

Se dijo que no tenía nivel, currículum o que era eventual. ¿Cómo ha remontado esos comentarios?Pues estando seguro de uno mismo. Y gracias a Dios tengo mucha seguridad en mí mismo. No es prepotencia, es trabajo, trabajo, convencimiento y conocimiento del mundo en el que me muevo. Siempre he dicho primero que conozco bien la materia prima con la que tengo que trabajar, tan bien como el mejor. Y conozco bien el trabajo de seleccionador, esto es una especialidad que nada tiene que ver con el fútbol de clubes. He aprendido a ser seleccionador aquí en la selección porque yo tampoco lo sabía cuando llegué. Aprendí después de mucho trabajo, de conocer bien el fútbol base y a los futbolistas españoles. Le pasa algo parecido a Gareth Southgate (el seleccionador inglés), que pasó de la sub-21 a la absoluta, o a Lionel Scaloni (Argentina), que sin entrenar a nadie cogió la absoluta. Y tienen un currículum fantástico. Aquí no se trata de tener currículum o tener cartel o prestigio ganado en la élite, se trata de tener méritos contraídos y conocimiento.

Es una selección de antidivos. ¿Está de acuerdo?Vamos a ver, en el sentido que son gente normal, no tienen egos y aceptan la normalidad con naturalidad, sí. Si es que no son estrellas del fútbol, entonces no. Son los mejores del mundo, algunos reconocidos como los mejores en su posición. Esta selección es la mejor.

Usted es un hombre de fe. ¿Dónde ha ido a rezar?Yo rezo todos los días. Cuando voy a una iglesia es un momento de paz, tranquilidad, seguridad y calma, pero aquí no tuve tiempo para desplazarme. Rezo todos los días y es una fortaleza.

Lamine, catalán e hijo de emigrantes, Nico, vasco e hijo de emigrantes. Un país con su selección. ¿El fútbol ha unido más que la política?Esa es la realidad de nuestro país. Tenemos que entender que es así como describes. Como país nos da fortaleza, nos hace más grandes. Pudiendo jugar con otras selecciones, son chicos que han elegido libremente jugar con España. Ellos son españoles y nosotros estamos felices de que así sea. Hace 20 años no lo veíamos, y dentro de 20 años veremos otras cosas. La vida y la sociedad va encaminada hacia esas situaciones y hay que aceptarlas con normalidad.

¿Llama a los periodistas por su nombre porque le sale o para empatizar?José Carlos, lo hago por educación, por respeto. A todos los futbolistas los llamo por su nombre. Me cuesta llamar por el apellido. A Cucurella siempre le llame Marc, pero le gusta que le llamen Cucu y así le llamo. Siempre pido que cojan los petos, por favor. Y muchos futbolistas se me quedaban mirando, como diciendo ¿por favor? Y no cuesta nada pedir las cosas por favor.

¿Las victorias dan la razón en el fútbol?Quizás dan ese reconocimiento mediático que es imprescindible para mantener un proyecto, pero lo más importante es el recorrido, el camino que te lleva a tener posibilidades. Hay una línea muy fina entre ganar o no. Para los medios igual se resume en un éxito o un fracaso, seguramente sea más económico para representar una realidad, pero yo no hablo de fracaso. A una final no llega nadie gratis, Inglaterra también tiene derecho a ganar.



¿Qué decir de Inglaterra?Creo que coincidimos que si hubiéramos hecho una quiniela, todos estaríamos de acuerdo que Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal y España podrían estar en la final. Inglaterra es una potencia futbolística con grandísimos futbolistas. No solo a nivel internacional de selección, sino con sus clubes han ganado casi todo.

Test corto

¿Playa o montaña?Playa.

Comida favorita.Unos huevos fritos con patatas.

Serie o película que recomiendas.Soy un clásico, la saga de Rocky.

Otro deporte que te guste.El frontón, jugué mucho de crío