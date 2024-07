Andrés Iniesta: "Me gustaría volver al Barcelona"

Andrés Iniesta, ex jugador del FC Barcelona, subrayó que le gustaría volver al club, aunque en estos momentos desconoce el momento y de qué manera.

"Evidentemente me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida, porque así lo siento, pero decirte ahora el momento o de qué manera no lo sé yo, ni lo sabe nadie, vamos a ver cómo van transcurriendo las cosas durante este tiempo y después veremos dónde estamos", dijo, este jueves, durante la presentación del acuerdo de colaboración de LaLiga con UberEats.

"Siento que me gustaría seguir jugando al fútbol, hasta que sienta que ese momento de parar me haya llegado, intentaré seguir jugando, también me gustaría sacarme el título de entrenador y ver qué depara el futuro", afirmó en el acto en el que participaron Jorge de la Vega, director general ejecutivo de LaLiga y Ricardo Pavón director de marketing para España y Portugal en UberEats.

Iniesta afirmó que a pesar de que parezca que los jugadores jóvenes no sienten la presión, esta "sí existe", pero los tiempos han cambiado y actualmente tienen a su mano muchas más herramientas de las que había anteriormente.

"Eso de que no sienten la presión no es verdad. Aunque podamos decir que no se siente, sí se siente, no solo en el fútbol, sino en el día a día de cada uno. Los tiempos y las herramientas han cambiado, las oportunidades para que profesionales o no solo profesionales, sino también el entorno, te pueden ayudar. Tienen 16 años y tienen a todo el mundo por delante y no es fácil lidiar con muchas cosas", añadió.

Iniesta también destacó que a pesar de que le hubiera gustado que Xavi continuara al frente del Barcelona, el club entra en otra "fase" en la que espera que pueda optar por ganar títulos.

"El Barça entra en otra fase, con otro entrenador, otras formas de ver distintas situaciones. Me hubiese encantado que Xavi siguiera pero viene otro entrenador y ojalá tenga las herramientas para que el Barça pueda optar por títulos y la planificación sea la mejor posible para tener estabilidad para largo tiempo".