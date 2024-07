Luis de la Fuente "Ha sido una exhibición, este equipo es insaciable"

El seleccionador nacional español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, aseguró tras ganar a Francia (2-1) en semifinales de la Eurocopa 2024 de Alemania que fue una "exhibición" de sus jugadores y una "muestra más" de que el grupo que dirige es "insaciable", así que espera poder festejar el domingo el título, que sería el cuarto para España en cinco finales de Eurocopa disputadas.

"Si ya tenía fe, este equipo es para creer siempre en él. Son jugadores ejemplares, individualmente son fantásticos pero hacen que se beneficie el colectivo. Se tiene que tener fe siempre en estos jugadores, quieren estar bien para el conjunto y son generosos. Ha sido una exhibición, una muestra más de que es un equipo insaciable, con espíritu de superación. Tengo fe y estoy orgulloso de poder dirigir a estos futbolistas", señaló en rueda de prensa.

"Para proponer algo tienes que creer en ello y estar convencido de lo que puedes presentar. Somos un equipo muy versátil, lo posibilitan los futbolistas que tenemos. De ese conocimiento que tenemos, te ofrece la posibilidad de jugar diferente. Y esta idea de juego surge del conocimiento. Podemos jugar a un grandísimo fútbol como se ha visto hoy y durante todo el torneo", añadió.

Pese a todo, aseguró que acepta las críticas que puedan llegarle. "Habéis hecho que sea un experto en asimilar las críticas. Pero que sepáis que seguramente os sorprende más a vosotros que a nosotros, yo conocía la materia prima con la que íbamos a trabajar, conozco a estos futbolistas y tomo decisiones conociéndolos a cada uno de ellos. No son caprichos. Se hacen valoraciones de por qué viene menganito o fulanito... A mí no me sorprenden, sé que pueden dar todavía mucho más y pueden mejorar", comentó sobre sus jugadores y su elección para formar parte de esta 'Roja'.

En cuanto al gol de Lamine Yamal, 'MVP' del partido, que igualaba el choque, lo tiene claro: "Hemos visto una genialidad, un producto de un genio que sabemos todos lo que es y al que hay que cuidar mucho". "Le aconsejo que siga trabajando con la misma humildad y pies en el suelo. Puede ser el mejor, va a serlo, con esa madurez que demuestra en los partidos siendo tan joven, que parece ya más experto. Celebro que sea español y que lo tengamos nosotros y podamos disfrutarle muchos años", comentó.

"No me sorprende lo que hace Dani Olmo, necesitaba tiempo para superar una lesión que tuvo ya hace tiempo e ir integrándose y recuperar el nivel de forma que necesita para jugar a este nivel. Nos da mucho, solo tengo palabras de agradecimiento para él y el resto de futbolista. Es una suerte la que tengo de dirigirles y de tener una selección joven con mucho presente y muchísimo futuro. Dani es por supuesto uno de esos estandartes", manifestó sobre el autor del 2-1 definitivo.

En general, De la Fuente quiere poner el foco del protagonismo en sus jugadores. "Los protagonistas son los que tienen el mérito. Nosotros tenemos que seleccionarlos. El mérito lo tienen los futbolistas y prefiero que sea así. Son los autores y los que hacen que estemos ahora con esta ilusión, pensando en vivir una situación muy importante. Me siento orgulloso de estos futbolistas y del camino recorrido hasta esta final. Y de que nos acostumbremos a que no hay logro sin sufrimiento ni esfuerzo. Todo cuesta, estos jugadores son jóvenes pero sufren para trabajar y esforzarse para mejorar cada día más. Estoy feliz de estar aquí dirigiéndoles", reconoció.

De cara a la final, no elige rival y sí se mostró convencido de que tocará mejorar el juego. "Veremos ahora dónde llegamos, pero será seguro un partido diferente seguro ante Países Bajos o Inglaterra, dos grandes selecciones también. Nos van a exigir seguir mejorando y dando una versión mejor de lo que ya hemos hecho hasta ahora, y aunque parezca difícil somos capaces de hacerlo", aseguró.

Y, preguntado por Álvaro Morata, aseguró que se fue tocado por un "exceso de celebración" pero que estará bien y que espera que no se retire tras esta Eurocopa. "Morata es el mejor capitán que podemos tener. Es generoso en el esfuerzo, tiene trabajo, hace el trabajo que necesitamos fantásticamente. Es indiscutible y sigue siéndolo, es importante dentro y fuera del terreno de juego. Hay pocos jugadores así. Pido y reivindico que se le dé su lugar y se le reconozca lo que ha hecho por el fútbol español, como uno de los grandes. Espero que no sea esta su última competición grande con la selección", señaló.

Por último, envió un mensaje de agradecimiento a la afición española, la presente en Múnich y la que salió a la calle en España. "Gracias, gracias y gracias a la gente. Orgulloso de que en España salga a la calle y ver a la gente unida para celebrar los éxitos de su selección. Feliz por generar ilusión, de que la gente se enganche a estos jugadores, que son un ejemplo por su actitud y compromiso", concluyó.