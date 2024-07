Holanda-Inglaterra: ¿Quién prefieres que sea el rival de España en la final de la Eurocopa?

Holanda e Inglaterra, uno de estos dos países será el rival de España en la final de la Eurocopa. Ambas selecciones se ven las caras este miércoles (21.00) en la segunda semifinal del torneo, que dictaminará qué combinado puja este domingo por el trofeo ante el equipo de Luis de la Fuente.

En Heraldo.es lanzamos una rápida encuesta para que todos los aficionados a la selección y al fútbol elijan: ¿Qué rival prefieres que se mida a España en la final de la Eurocopa? Tienes de tiempo para participar hasta esta noche, ya que sobre las 22.50 -si no hay prórroga- se conocerá el rival del combinado nacional.

Hablar de un Holanda vs Inglaterra es hacerlo de uno de los grandes clásicos del fútbol en el Viejo Continente. Hasta en 22 ocasiones se han medido ambas selecciones, con un balance ligeramente favorable para los neerlandeses, con siete triunfos por los seis ingleses. El último precedente en Eurocopa data de 1988, cuando el cuadro neerlandés venció por 3-1, gracias a un 'hat trick' de Van Basten, en un torneo que acabó levantando Holanda.

En esta ocasión el duelo será en la penúltima ronda, semifinal a la que Inglaterra llega en un mar de dudas y tras eliminar en la tanda de penaltis a Suiza, tras un partido en el que tuvo que volver a igualar en los minutos finales un partido que se le había puesto cuesta arriba. Así, los 'Three Lions' volvieron a demostrar ser un equipo muy competitivo a pesar de no encontrar la fluidez en el juego, entre otros factores por el estado de forma de algunas de sus figuras como Jude Bellingham o Harry Kane que, salvo destellos aislados, no han mostrado su mejor versión en el torneo.