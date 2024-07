El zaragozano que lleva un mes junto a España en la Eurocopa: "De la Fuente me dijo que éramos indispensables"

No es ningún secreto que Aragón está junto a la selección española durante esta Eurocopa de Alemania 2024. Ha bastado con encender el televisor para comprobar que, incluso en los partidos que no jugaba el equipo de Luis de la Fuente, había aficionados de algún rincón de la Comunidad en el estadio. Los cuatro amigos zufarienses y su enorme bandera nacional fueron solo uno de los múltiples ejemplos, pero no el único.

Jaime, Javier, Pablo y Diego emprendieron el viaje de regreso tras la fase de grupos. Quien sí continúa ahí, al lado de la selección española desde el primer día, es David Cebollada, el zaragozano que preside la peña Marea Roja. “Es la única reconocida por la Federación Española”, presume orgulloso. Él, junto a su hijo Diego Armando (sí, como Maradona), su sobrino y un par de amigos, viajó desde Zaragoza a Alemania el 13 de junio con escala en Bruselas. Y ahí sigue, con el deseo de ver a España levantar su cuarta Eurocopa el próximo domingo en el majestuoso Olímpico de Berlín.

“Al principio la gente me preguntaba si venía todo el mes. Les respondía que, si no pensara que vamos a ganar, no hubiese venido. Confío plenamente en este grupo desde el principio. Es una selección joven e, igual que se tuvo que hacer piña en el 2006-07, este bloque también necesitaba tiempo. Luis de la Fuente ha sido el que ha creado una gran unión entre todos los jugadores”, considera Cebollada.

Este acérrimo seguidor cumplirá este martes 105 partidos junto a la selección, después de convertirse en centenario en el primer partido de esta Eurocopa contra Croacia. “Hemos estado desde el primer día y queremos llegar a la final. Georgia era el partido que más miedo me daba. Aunque es un rival débil, hay veces que uno se confía y sale mal. Contra Alemania tenía confianza en el triunfo, igual que contra Francia. Nos ganaron aquella final de la Nations League, con un gol de Mbappé en fuera de juego, pero no es un rival imbatible”, anuncia.

Durante casi un mes en suelo teutón, a Cebollada y sus acompañantes les ha dado tiempo a casi todo. Incluso a saludar a los futbolistas y al cuerpo técnico de la selección española. “Fuimos al último entrenamiento antes del partido con Alemania. Nos hicimos una foto con ellos, me regalaron un balón… hasta Luis (De la Fuente) vino a saludarnos. Me dio las gracias por lo mucho que estábamos haciendo y me dijo que éramos indispensables, que se notaba mucho el ánimo en el campo. Fue muy amable”, recuerda el zaragozano.

Sin embargo, no todo han sido alegrías a lo largo de estos días, ya que el pasado sábado sufrieron un accidente cuando circulaban por Alemania con su coche de alquiler. “Nos dieron un golpe por detrás cuando estábamos parados en un túnel por una retención. Una furgoneta nos reventó la parte trasera del coche. Ahora estamos esperando que llegue el partido contra Francia con tranquilidad, en reposo y un poco doloridos”, explica.

Dificultad para conseguir entradas

Otro de los ‘hándicaps’ a los que se han enfrentado estos últimos días es a la dificultad de conseguir entradas para los partidos. “El sistema de la UEFA no nos beneficia a los aficionados habituales, favorece a los seguidores de última ronda, el que se compra el billete con la entrada por 2.000 euros. A los que seguimos fieles y leales, como la peña Marea Roja, nos perjudica”, lamenta el presidente del colectivo de seguidores nacionales.

Un grupo con hinchas de todos los rincones del país: Zaragoza, Logroño, Almería, Murcia, Madrid, Barcelona… “Yo empecé a seguir a la selección en 2010, con el Mundial de Sudáfrica. Desde entonces he estado en 4 Mundiales y 4 Eurocopas (con esta de Alemania). Esta selección es diferente, pero es un grupo unido, una piña. Tenemos máxima confianza en hacer algo grande”, pronostica.