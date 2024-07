Luis De la Fuente: "Tengo fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, aseguró que tiene "fe ciega" en su equipo de cara a poder superar a Francia este martes en las semifinales de la Eurocopa 2024 de Alemania, ya que considera que tiene a los mejores futbolistas y con armas para saber frenar, ante otros, a un Kylian Mbappé que calificó de "súper crack" y que cree que, pese a que jugara al 50 por ciento de su potencial, sería el cien por cien del nivel de otro jugador.

"Vamos a intentar minimizar sus posibilidades de jugar, estamos perfectamente preparados, tenemos jugadores y herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores para contrarrestar a Francia, tengo fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar un partido muy complicado que podría ser una final", manifestó en rueda de prensa este lunes.

Sobre Mbappé, aseguró que este tipo de futbolistas son "imprevisibles". "No sabes cuándo aparecen o desaparecen, aunque no desparecen nunca. Su nivel al 50% puede ser el 100% de cualquier otro. Se pueden permitir el lujo de no estar en un partido, de tener dos acciones y decidir un partido. Mbappé es un genio, es un súper crack, como otros franceses. Tienen una selección para mi gusto excepcional", destacó.

Eso sí, tiene claro quiénes son mejores jugadores. "Para mí, mis futbolistas son los mejores, reconociendo que Kylian Mbappé es un excepcional y fuera de serie, al igual que otros futbolistas que tiene Francia. Pero permítame que diga que para mí, mis futbolistas son los mejores", reiteró.

No quiere, no obstante, que se manipulen sus palabras. "Si lo que pretendes es que diciendo yo eso (que España tiene el mejor equipo) si no ganamos sea 'no ha ganado con el mejor equipo', es un análisis 'facilón'. Para mí, independientemente del resultado, este equipo es el mejor. Enfrente tendremos a una grandísima selección, tan buena como nosotros. Lo que pienso, ya antes de venir aquí, lo que pienso hoy y lo que pensaré cuando nos vayamos, espero que después de la final, es que somos el mejor", aclaró.

Y con ellos intentará "maximizar el potencial" de España, sobre todos con los extremos Lamine Yamal y Nico Williams. "Tenemos jugadores muy veloces capaces de llegar por banda con amplitud. Pero queremos, con jugadores de segunda línea, finalizar todo lo que podamos finalizar. Es algo diferente que hemos intentado inculcar a nuestros jugadores, que lo llevan de serie pero que en otros desarrollos no tendrían esta posibilidad", valoró.

"A los jugadores les pedimos que finalicen las jugadas y que nuestro objetivo es terminar el partido con el mayor número de posibilidades de gol que se pueda. Es lo que te acerca al gol", añadió en este sentido.

También tiene claro que deben evitar el "toma y daca". "No nos conviene un partido de ida y vuelta. Somos un equipo preparado para llevar el control del juego, aunque en transiciones y contras lo hacemos muy bien pero no nos interesa esa ida u vuelta. Francia juega cómodo sin balón y aprovechan bien los espacios, intentaremos estar vigilantes a esas situaciones y a las pérdidas de balón. Puede ser la clave del partido", advirtió.

De la Fuente, preguntado por si le aburría el juego de Francia -después de que a su colega Didier Deschamps le comentaran que el juego galo aburría-, lo negó. "Lo que valoro y analizo es el potencial del equipo rival y me parece que Francia tiene un potencial fantástico, tiene grandes jugadores y un juego en conjunto muy bueno. Lo de aburrirse o no, cada uno se aburre o divierte con lo que quiere. Yo con el fútbol siempre me divierto y a mi ver a Francia y a estas grandísimas selecciones no me aburre nunca", aseguró.

Lo que tiene por seguro es que esta semifinal será un duelo físico. "Estamos preparados para jugar este partido. Francia me parece un equipo físicamente fuerte, de los más fuertes del campeonato. Les conocemos bien, sabemos cómo tenemos que combatirlos. Nosotros tenemos otras virtudes y trataremos de imponernos al talento individual que tiene con nuestros futbolistas", manifestó.

Por otro lado, en cuanto a las palabras del capitán Álvaro Morata sobre poder dejar la selección tras esta Eurocopa por considerar que se le falta al respeto -"En España no hay respeto por nada ni por nadie"-, se posicionó a favor del delantero. "Sabéis mi posición con Morata. Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella y referente y nuestro capitán, que es Álvaro Morata. Estoy en desacuerdo con lo que se diga en contra de Morata, aunque no leo. Me posiciono con claridad a favor de Morata y de su actitud como persona y como jugador, desde luego", se sinceró.

A nivel personal, preguntado por cómo está viviendo esta Eurocopa y qué apoyos tiene, no dudó. "Tengo apoyos muy sólidos, un cuerpo técnico maravilloso y unos jugadores que son un ejemplo. Todos los que formamos esta gran familia dentro de la selección. Esto te ayuda a superar cualquier situación. He vivido esta Eurocopa con un disfrute y una felicidad muy grande. Estamos donde queríamos estar a 8 de julio, en Múnich preparando las semifinales. Estamos plenos de felicidad, muy satisfechos pero con esa ambición deportiva de que queremos más; queremos la final. Pero pase lo que pase mañana, estaré muy feliz porque he visto crecimiento importante y compromiso y de esta manera tendremos oportunidades de conseguir algo importante siempre", alegó.

Pide que se eliminen las prórrogas hasta las semifinales

El seleccionador admitió que ve a su equipo con fatiga y lanzó una propuesta a UEFA y FIFA para que en los grandes torneos se eliminen las prórrogas en las rondas previas a semifinales, como las que tuvieron que jugar España y Francia para eliminar en cuartos a Alemania y Portugal, respectivamente.

"En determinadas fases de un campeonato tan duro soy de la opinión de que habría que prescindir de la prórroga", manifestó De la Fuente en la rueda de prensa oficial en vísperas del España-Francia en Múnich.

"No en una semifinal ni tampoco en una final, pero sí en la fase previa. Son muchos partidos, muchos minutos, con los futbolistas al límite de sus posibilidades físicas. Afecta al espectáculo", destacó.

"Los jugadores llegarían más frescos a los partidos más interesantes como son la semifinal y la final", añadió.

De la Fuente apenas ha podido preparar con su equipo el duelo ante Francia. Sólo juntó una hora a sus jugadores en una sesión de campo, al ver mucho cansancio tras el gran esfuerzo realizado para eliminar al anfitrión. Con menos días de descanso que al inicio del torneo y más cansancio en las piernas, el técnico ve a sus futbolistas al límite.

"Estamos recuperando bien, es verdad que son muy pocos días entre partidos, con viaje, tensión, estrés que no ayuda mucho a una recuperación total. Es el mismo en todos los equipos que quedamos a estas alturas de competición", lamentó.

"Los futbolistas tienen unos hábitos que les ayudan a recuperar antes. A ver cómo estamos mañana, la motivación cuando sales al campo hace que superes cualquier adversidad o asunto físico. El resultado hará que se superen y se sobrepongan o caigan en el desanimo", opinó.