Zinedine Zidane, futbolista del Illueca: "La gente no se cree mi nombre, tengo que enseñar el DNI"

Zinedine Zidane es para muchos aficionados al fútbol uno de los mejores centrocampistas de la historia. Pero, desde el pasado viernes, Zinedine Zidane es también uno de los fichajes con los que el Illueca quiere regresar a Tercera División. “Estoy acostumbrado a las bromas, mucha gente no se cree que me llame así y tengo que enseñarles el DNI”, afirma el protagonista de esta singular historia, que coincidirá en su nuevo equipo con Ither Ronaldo.

Zidane -el de aquí- nació hace 19 años en Lérida. “El apellido es de mi padre, del que llevó muchos años sin saber nada. Muchas veces digo en tono de broma que es lo único bueno que me dejó”, afirma el joven, que reside en Zaragoza junto a su hermana, su madre y la pareja de esta.

‼️ FICHAJE ‼️



Zinedine Zidane … viene del Balsas de liga nacional donde han hecho una grandísima temporada , sumará su calidad y rapidez en banda 🏃🏽‍♂️💨⚽



Tu suerte será la nuestra 🍀#AUPAILLUECA pic.twitter.com/kQvOpuui71 — CF Illueca (@CFIllueca) June 28, 2024

“Hace unos años ya hubo un poco de revuelo con el tema de mi nombre. Me llamaron de varios sitios para hacerme entrevistas, hasta el Real Madrid me invitó al Santiago Bernabéu. Fui al palco con dos amigos y conocimos a los jugadores, me regalaron un balón… fue una jornada inolvidable”, evoca Zinedine.

Zinedine junto a Zidane, durante su visita al Santiago Bernabéu. H. A.

Aquel día, Zinedine conoció a varios nombres propios del conjunto blanco: Roberto Carlos, Emilio Butragueño y… cómo no, Zinedine Zidane. “Yo jugaba entonces en el Santo Domingo de Silos y le regalamos una camiseta del equipo, creo que se quedó flipando”, recuerda el actual futbolista del Illueca, que sin embargo no comparte posición en el terreno de juego con uno de sus ídolos.

“Soy extremo derecho o delantero. De pequeño sí jugaba en el medio, pero mis cualidades son para un futbolista de banda. Un entrenador en Lérida me dijo que tenía que jugar sí o sí con el 5 de Zidane, pero siendo delantero…”, reflexiona el exjugador del Balsas Picarral, club con el que acaba de finalizar su etapa de juvenil.

Ahora, Zidane deja atrás el fútbol formativo para centrarse en una cosa: devolver al Illueca a Tercera División. “Me han hablado muy bien del club. Llego sin miedo y con una ilusión tremenda porque es una etapa nueva. He estado luchando por el ascenso a División de Honor Juvenil, sé lo que es competir al máximo. Estoy con muchísimas ganas”, finaliza Zidane.