Pedri o Dani Olmo, la duda de cuartos en el once de España

Un mayor desborde y el aumento de finalización de jugadas con Dani Olmo en la Eurocopa 2024. La precisión de Pedri, sus movimientos entre líneas y su entendimiento con los extremos. Dos jugadores que prácticamente han jugado lo mismo en el torneo y que representan la única duda del seleccionador Luis de la Fuente para los cuartos de final ante Alemania.

Perjudicado Olmo por las molestias físicas con las que acabó la temporada, por las malas sensaciones con las que arrancó antes incluso de la fecha la concentración en la Ciudad del Fútbol que le impidieron jugar los dos amistosos previos a la Eurocopa.

Favorecido Pedri de un desgaste menor en la recta final de su curso, recuperado para la causa a tiempo y con frescura. Sin el físico perfecto para soportar el ritmo de juego y presión que impone España en sus encuentros, pero con la confianza eterna del seleccionador. De la Fuente, que solamente lo pudo citar en una convocatoria en año y medio en el cargo, priorizó su club, el Barcelona, a una llamada recién recuperado de uno de sus numerosos problemas musculares.

Posteriormente le esperó el tiempo que hiciera falta, convencido de su capacidad para recuperar la mejor versión de Pedri. Y en eso anda el técnico riojano. Encontrando rápido el premio a su apuesta con el doblete del isleño en el amistoso de Palma de Mallorca, sus primeros goles como internacional. El impulso que necesitaba para volver a ser titular en una Eurocopa. Pero no indiscutible.

Porque pese a que Olmo aceptó de buen grado el paso atrás en su rol, reapareció en el estreno ante Croacia disputa a reclamar su lugar perdido. Y sus números en el torneo alimentan el debate hasta instalar la duda en el cuerpo técnico. Una asistencia a Ferran Torres en su única titularidad para dar el triunfo ante Albania. Un gol en octavos para cerrar la goleada frente a Georgia. Con hambre de mucho más.

Pese a haber disputado 153 minutos, Dani Olmo está en el top 10 de jugadores que más chutan en la Eurocopa. Sin haber sido titular más que en uno de los cuatro partidos disputados. En la selección española solamente Lamine Yamal disparó más que él. Un total de once disparos muestran su ímpetu. Tres a puerta. Uno a la red. Por cinco chuts de Pedri, tres a puerta sin lograr gol.

Olmo tiene mayor verticalidad, regatea más, seis con éxito (uno de Pedri), presume de un cien por cien de precisión en el centro. Hace más kilómetros en menos tiempo, 30,5 por los 26 de su 'rival' en la mediapunta.

Mientras, Pedri, que también dio una asistencia en la Eurocopa, aumenta la seguridad en el pase, 86 completados de 94 dados por los 53 de 64 de Olmo. Un 93% ante un 83%. Más asociativo en sus 182 minutos disputados y comprometido, con siete balones recuperados.

Es la duda de cuartos de final a despejar por De la Fuente que no cambiará su equipo a no ser que Aymeric Laporte no esté al cien por cien por nuevas molestias musculares después de tres titularidades seguidas. En ese caso regresaría al plan del debut con Nacho Fernández. El resto, Unai Simón, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Cucurella, Rodri, Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams y Álvaro Morata encararán el reto de tumbar a la selección anfitriona y desafiar cualquier estadística del pasado para extender un camino repleto de buenas sensaciones hacia la final del Olímpico de Berlín.