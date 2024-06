Suiza no está en cuartos de la Eurocopa por casualidad

Suiza sentenció este sábado a Italia con un contundente 2-0 para pasar a los cuartos de final por segunda vez en su historia. Dominó el partido de inicio a fin y mereció la victoria. Sin paliativos. Para muchos, Suiza es una suerte de revelación en esta Euro 2024, pero lo cierto es que son años de buen rendimiento colectivo de un equipo al que Murat Yakin ha perfeccionado desde su llegada en 2021.

No es que sea un equipo de estrellas, ni especialmente vistoso. Pero es efectivo como pocos. Tiene un plan perfectamente estudiado y lo ejecuta sin miramientos. Funciona casi como si fuera un club, porque da la sensación de que tiene unos mecanismos que solo entrenando a diario se pueden lograr. Algo que en las selecciones escasea. Un reloj suizo.

Suiza, 7 partidos de Eurocopa invicta

Pero en Suiza son ya varios años en los que las cosas, aunque no sean muy brillantes, se hacen bien. Quizá la falta de talento puro de tres cuartos en adelante merma el buen hacer general del equipo, pero poco a poco van destapándose. En Alemania, tras una fase de grupos muy buena en la que rozó ser primera en el grupo de la anfitriona -solo un gol de Niclas Fullkrug en el tiempo añadido lo evitó- ya no son una sorpresa ni una revelación.

Tampoco han llegado por casualidad. Hay un dato muy revelador en este sentido. Suiza no ha perdido en 90 minutos en los últimos siete partidos en una Eurocopa. Cayó en cuartos de la pasada edición en penaltis ante España.

Curiosamente, su última derrota en una Eurocopa es contra Italia, en la fase de grupos de la pasada Eurocopa, un 3-0 ya vengado. Rompió también la selección helvética su mala racha con la 'Azzurra', a la que solo había ganado 8 de los 59 enfrentamientos históricos disputados hasta este sábado, datando la última victoria de 1993, hace ya 31 años.

La veteranía, otro factor clave

Otro de las cosas que hacen de esta Suiza un equipo más completo es la experiencia de muchos de sus jugadores. Yann Sommer, bajo palos, tiene 35 años; Ricardo Rodriguez, en defensa, 31; Granit Xhaka, en el centro del campo, 31; Remo Freuler, también en el centro del campo, 32; y Xherdan Shaqiri arriba 32. Son jugadores de primer nivel que llevan años en la diámica de la selección y que aportan un punto extra para dar ese empaque en los momentos más complicados.

Además, se unen algunos jugadores de primera línea como Manuel Akanji (28), Martin Aebischer (27), Bren Embolo (27) o Dan Ndoye (23) que llegan en plenitud por su edad y en sus clubes juegan partidos de alta tensión, por lo que llegan curtidos a este torneo en el que la presión es máxima.

Salida de balón, presión y Xhaka

Murat Yakin ha perfeccionado el juego de un equipo que tiene muy claro cuál es su estilo. Con un defensa de 3 centrales, en salida de balón busca atraer jugadores rivales para, en cuanto puede, cederle la posesión a Xhaka, el cerebro de toda la operación, la sala de máquinas. El capitán, histórico con el Bayer Leverkusen esta campaña, encuentra siempre la mejor opción ganando metros de campo. Ya sea en conducción o con un pase entre líneas. Y si la jugada prospera, los centrocampistas llegan indetectables desde segunda línea para cargar el área.

En caso de pérdida de posesión, la presión es asfixiante. Un poco al estilo España. Intentar recuperar rápido con presión al hombre a todo campo para evitar que el rival juegue cómodo. Ante Italia le salió a la perfección.

Suiza no está en cuartos de final por casualidad. Es un equipo trabajado. Quizá no el más brillante, quizá no el más agradable de ver. Pero, aunque no haga goles con facilidad, es un equipo muy difícil para marcar. Que se lo digan a Alemania en fase de grupo. O a Italia en octavos. En el horizonte están unos cuartos que nunca ha superado y unas semis históricas que nunca antes ha disputado.