Horario y dónde ver el partido España-Georgia de la Eurocopa

La selección española es la única que ha accedido a los octavos de final de la Eurocopa 2024 con un pleno de nueve puntos, como la mejor de todas en la primera fase y la única sin tantos en contra, mientras que Escocia ha sido la peor, con un punto como República Checa, Albania y Polonia, pero con una diferencia de menos cinco.

Ahora llega el momento de la verdad. El equipo de Luis de la Fuente encara los octavos de final para medirse con un rival que, teóricamente, es bastante inferior a los españoles. Se trata de Georgia, la sorpresa del torneo y que no tiene nada que perder.

Georgia trae los mejores recuerdos a Luis de la Fuente. Su mayor goleada como seleccionador, un 1-7 en Tiflis que sacó de la duda a España en la fase de clasificación y la impulsó con un golpe repleto de autoridad a la Eurocopa de Alemania. Alejó la duda tras el batacazo de Glasgow y espantó la crítica que con tanta dureza castigó al técnico riojano.

No hay para De la Fuente ninguna selección rival de la importancia de Georgia en su corta, y exitosa, trayectoria como jefe de la absoluta. No fue un camino fácil. Antes de la conquista de un título para cortar once años sin éxitos de España, la Liga de Naciones, digirió como pudo la crítica más feroz por un mal partido. En esta Eurocopa, sin embargo, no está discutido. Ha convencido a -casi- todos, y ahora enfrenta el momento decisivo, iniciando la fase final.

El horario

El encuentro, que se jugará este domingo a partir de las 21.00, se puede ver en abierto por La 1 de TVE, así como por su web RTVE Play.