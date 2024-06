El Ontiñena jugará la próxima Copa del Rey

La localidad de Ontiñena, de poco más de 500 habitantes, ya sueña con la Copa del Rey y con enfrentarse a un equipo de Primera División. El conjunto del Bajo Cinca disputará la eliminatoria previa y, si la supera, entrará en el sorteo de la primera ronda para emular así a lo que lograron en ediciones pasadas el Tardienta con el Getafe, el Utrillas con el Valencia y el Fuentes con Osasuna. Su rival saldrá de la terna que conforman el Figueres catalán, un balear o un navarro, en una eliminatoria que se celebrará en octubre, a partido único y en las instalaciones que determine el sorteo.

La Federación Aragonesa de Fútbol le ha brindado esta oportunidad como tercer clasificado del grupo 2 de Regional Preferente el curso pasado. Un modo de premiar la buena trayectoria de un equipo que no logró el ascenso y al que se elige, precisamente, por ser el mejor de entre los que no lo hicieron En ese mismo grupo ascendió el Zuera y fue segundo el Robres, que no puede disputar la Copa por su condición de filial del Ebro.

Y en el 1 lo hicieron Andorra y La Almunia. Fue tercero el Calatayud con un punto más que el Ontiñena (70 por 69), pero la Federación ha considerado que resultaba más equitativo repartir así los méritos entre ambos grupos. Para uno, dos ascensos; para el otro, un ascenso y el torneo del KO. Están por definirse los posibles rivales de Navarra o de las Islas Baleares. En este último caso surgirá de un nuevo torneo, la Copa Illes Balears, con la final prevista el 8 de septiembre.

El Ontiñena se enfrentaría a uno de los 16 equipos de Primera que entrarán en el bombo, excluidos los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Mallorca. El formato mantendrá la naturaleza de las últimas temporadas, con un protagonismo claro para los humildes en su arranque. Volverá a ser una Copa muy aragonesa, pues tienen garantizada su participación Real Zaragoza, SD Huesca, Utebo, Barbastro, Ejea y Cuarte, además de la posibilidad de los bajocinqueños.

La afición del campo de El Balsal ya siente el cosquilleo por un curso especial en el que además el Ontiñena va a estrenar entrenador en la figura de Tito Peinado, que llega procedente del Alcolea. La situación de las instalaciones provocaría, como ya le sucedió al Tardienta con el Getafe y su peregrinación a El Alcoraz, la búsqueda de un estadio que se adaptase a los requerimientos de la Federación Española para jugar un cruce a partido único.