El aragonés Alejandro Francés se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París

Alejandro Francés no disputará los Juegos Olímpicos de París. El central del Real Zaragoza, uno de los capitanes de la selección española sub-21, se ha quedado fuera de los 22 futbolistas elegidos por el técnico, Santi Denia, para preparar la cita parisina. De esos 22, saldrá la selección definitiva de 18 jugadores que participarán en el torneo.

Pese a ser el capitán de la sub 21, Alejandro Francés ya estaba advertido de que su condición de futbolista de Segunda División jugaba en su contra en los planes del entrenador a la hora de elegir centrales. Santi Denia no iba a dar continuidad a esa selección sub 21, el bloque principal, sino que tenía la posibilidad de ampliar el abanico a jugadores sub 23 con pasado reciente en esta selección, como así ha sido. De hecho, tampoco va Rafa Marín, habitual compañero de Francés en la zaga de la sub 21. Denia ha optado por llamar a Eric García y Jon Pacheco como sub 23, además de dos de las recientes irrupciones jóvenes como son Pau Cubarsí y Mosquera (Dean Huijsen se ha quedado fuera también). Hace días que Francés, aunque había recibido toda la documentación y programación del COE, conocía que sus opciones eran mínimas, ante esta política del seleccionador de recuperar a jugadores de anteriores torneos y dar paso a los más jóvenes.

Todo el combinado nacional se concentrará este lunes 1 de julio en la Ciudad del Fútbol, lugar donde llevará a cabo la preparación previa a la cita olímpica. El miércoles 17 de julio la expedición viajará a Burdeos (Francia) para disputar, el día 18, un partido de preparación frente al equipo olímpico de Estados Unidos. Al día siguiente viajará a París, escenario del primer encuentro de la Selección Olímpica española.

Los 22 elegidos por Santi Denia son: Alejandro Iturbe y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Aimar Oroz (Osasuna), Samu Omorodion (Alavés), Pau Cubarsí y Fermín López (FC Barcelona), Miguel Gutiérrez y Eric García (Girona), Sergio Gómez (Manchester City), Adrián Bernabé (Parma), Arnau Tenas (PSG), Juan Miranda (Real Betis), Joan García (Espanyol), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Jon Pacheco y Beñat Turrientes (Real Sociedad), Juanlu Sánchez (Sevilla), Abel Ruiz (Braga), Marc Pubill (Almería), Cristhian Mosquera y Diego López (Valencia), Álex Baena (Villarreal).