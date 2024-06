La intrahistoria de la bandera de Zuera en la Eurocopa: "No esperábamos esta repercusión"

¿Qué hace una enorme bandera de Zuera en un Bélgica-Rumanía de la fase de grupos de la Eurocopa? ¿Y en un Escocia-Hungría? El inicio de este relato tuvo lugar donde empiezan casi todas las grandes aventuras: con cuatro amigos tomando cerveza en un bar. “¿Y si hacemos un 'crowdfunding'?”, se preguntaron al unísono. El resto ya es historia.

Una historia protagonizada por Jaime Marcén, Javier Comín, Pablo Ginés y Diego Romeo. Cuatro amigos de Zuera que la semana pasada emprendieron un largo viaje por carretera hasta Alemania. Salieron en autocaravana desde su pueblo a las 7.00 de la mañana e invirtieron todo el día en llegar a la que estos días es la capital europea del fútbol.

El jueves vivieron en Gelsenkirchen el triunfo de España por la mínima ante Italia (1-0). Al día siguiente, se desplazaron hasta Düsseldorf para ver el Eslovaquia-Ucrania (1-2). En ambos encuentros, su ya famosa bandera de España con el nombre de Zuera se hizo visible en millones de televisores de todo el mundo.

“Nos comenzó a escribir un montón de gente, a preguntarnos por las redes sociales… Decidimos hacer un 'crowdfunding' para comprar las entradas y que todo el mundo viera la bandera con el nombre de nuestro pueblo”, explicaban este lunes, todavía desde Alemania. Lo que en un primer momento parecía una locura, poco a poco empezó a tomar temperatura.

En un día y medio, la recaudación se disparó hasta los 1.700 euros

Tanta, que la recaudación se disparó en día y medio hasta los 1.700 euros. Gracias a estas aportaciones, la mayoría provenientes desde la localidad zufariense, los cuatro amigos se pudieron costear las entradas para el Bélgica-Rumanía, en Colonia, y el Escocia-Hungría, en Stuttgart. “Las entradas son muy caras y pagarlo de nuestro bolsillo era inviable. Estamos muy agradecidos con toda la gente del pueblo que nos ha apoyado. No esperábamos mucho, pero estamos teniendo suerte”, reconocen los jóvenes con una sonrisa.

Según su experiencia, el precio de los billetes no baja de los 400 euros por persona. “Depende qué partido, el mínimo son 700 u 800 euros”, dicen. Su idea inicial era emprender el viaje de regreso este lunes, después de presenciar la victoria de Hungría sobre Escocia. Sin embargo, nada más finalizar el choque en Stuttgart, adquirieron los últimos billetes de su particular Eurocopa para ver el último partido de la fase de grupos entre España y Albania.

“Hemos tenido que poner dinero de nuestro bolsillo, pero queríamos dejar el pabellón bien alto. No esperábamos esta repercusión, pero es un orgullo para nosotros y para Zuera. Estos partidos los ven millones de personas en todo el mundo, no solo en España ni en Europa”, recuerdan con orgullo. Los cuatro amigos emprenden este martes el regreso de un viaje que no olvidarán jamás.