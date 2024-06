Directo del partido Inglaterra-Eslovenia: resultados Eurocopa 2024

Inglaterra se aferra a Jude Bellingham y al oportunismo de Harry Kane para confirmar el liderato y su pase para los octavos de final de la Eurocopa de Alemania contra la invicta Eslovenia de Jan Oblak, que ambiciona la sorpresa para alcanzar el cruce en la tercera y última jornada (21.00) en Colonia del grupo C. Para Inglaterra, líder con 4 puntos tras el empate (1-1) frente a Dinamarca, las cuentas son claras: un triunfo o un empate le sitúan en la siguiente fase. También se clasificará para los octavos este lunes, al menos como mejor tercera, si Albania no vence a España. Igualmente, si no pierde ante Eslovenia o Dinamarca no vence a Serbia.