Directo del partido Dinamarca-Serbia: resultados Eurocopa 2024

Las selecciones de Dinamarca y Serbia se enfrentarán este martes (21.00/Teledeporte) en un partido del Grupo C en el que ambos están obligados a ganar ya que los daneses deben vencer para certificar su clasificación para los octavos de final, mismo objetivo que persiguen los serbios, a los que no les vale otra cosa que el triunfo. La campeona de Europa de 1992 llega al partido tras empatar en el debut ante Eslovenia (1-1), mismo resultado, aunque con diferente sabor, que en el segundo encuentro ante Inglaterra. Con dos puntos, los daneses deben ganar para certificar su clasificación e incluso podrían luchar por pasar como primeros si vencen por más de un gol de ventaja e Inglaterra no cumple ante Eslovenia.