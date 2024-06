Raúl Sanllehí, nuevo copresidente del Inter Miami

Quince días después de que se oficiara su salida del Real Zaragoza como director general, Raúl Sanllehí ya tiene un nuevo destino. Esta vez ha saltado el charco para llegar como copresidente al equipo Inter Miami CF junto a Xavi Asensi.

El barcelonés salió casi sin hacer ruido de la entidad zaragocista tras dos años en el puesto y con más derrotas que victorias. Ahora comienza una nueva etapa donde ejercerá como presidente de operaciones de fútbol. Mientras Asensi se desempeñará como presidente de operaciones de negocio.

"Quiero darle la bienvenida a Raúl a nuestro viaje para construir un Club del que nuestros aficionados puedan estar orgullosos y espero con muchas ganas continuar trabajando con Xavi", así ha recibido Jorge Mas, dirigente del club este lunes, a su ya nuevo presidente.

Su labor en el Inter Miami comenzará una vez reciba la autorización de empleo en Estados Unidos, como ha explicado en un comunicado el club estadounidense.

Como el presidente de operaciones de fútbol, Sanllehí supervisará todos los aspectos del sector deportivo del Club y ejecutará la estrategia de los propietarios para el desarrollo de jugadores de alto rendimiento desde la Academia hasta el Primer Equipo.

Mientras, Asensi seguirá gestionando las operaciones de negocio de Inter Miami CF. El barcelonés se incorporó a Inter Miami procedente del FC Barcelona en el 2021. Desde entonces, ha ejecutado la visión de los propietarios en todas las áreas de negocio, incluyendo el haber ayudado al Club a triplicar sus ingresos.

Así, Sanllehí comienza una nueva etapa tras salir del club aragonés mediante un acuerdo mutuo, que se dio a conocer mediante un comunicado y el propio empresario de despedía del club mediante una carta personal: "Esta dura y cruel temporada que acabamos de cerrar ha sido extenuante. Tanto que el día a día no nos permitía muchas veces tener perspectiva global (en muchos momentos, los árboles nos tapaban el bosque). Ahora, he tenido unos días para poder reflexionar, y he llegado a la conclusión que con el fin de la temporada, cierro una etapa en mi vida. Y es una etapa, como digo, que además de enriquecedora y muy feliz, me hace sentir muy orgulloso y agradecido", señaló Sanllehí.