Unai Simón critica a Mbappé por su posicionamiento político: "De lo único que deberíamos hablar es de temas deportivos"

El portero internacional español Unai Simón dijo este lunes que los futbolistas "de lo único que deberían hablar es de temas deportivos" al ser preguntado por las declaraciones de Kylian Mbappé, que mostró rechazo en una rueda de prensa a los extremos en política y pidió a la juventud, en este sentido, acudir a las urnas.

Antes del estreno de la selección francesa en la Eurocopa 2024 Mbappé desvió el foco de lo deportivo a la política, haciendo referencia en sus declaraciones al partido de Marine Le Pen (Agrupación Nacional), y pidiendo a sus compatriotas que voten en las próximas elecciones legislativas para impedir que gobierne la extrema derecha.

La postura de Kylian no la comparte Unai Simón, como dejó claro cuando fue preguntado en su comparecencia ante los medios en el campo base de España en Donaueschingen: "Al final Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión y es un tema político", opinó.

"Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivo y temas políticos dejarlos a otras personas o entidades", añadió.

Por otra parte, Unai Simón restó importancia al hecho de que España perdiera la posesión tras 111 partidos en su estreno en la Eurocopa 2024, con triunfo por 3-0 ante Croacia, y resaltó que "se trata de ganar los partidos", sin querer entrar en si la selección ha cambiado el estilo con Luis de la Fuente.

"Me quedo con que supimos interpretar muy bien momentos del partido. La primera parte fue muy buena y en la segunda, con 3-0, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas y eso también es entender el fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, no siempre vas a tener más control de la pelota que el rival. Se trata de ganar los partidos, con 5 por ciento de posesión o con 95", aseguró en rueda de prensa.