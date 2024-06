El aura de Franz Beckenbauer impregna la ceremonia inaugural de la Eurocopa 2024

Entre las canciones y el colorido de la artista alemana Leony, del grupo estadounidense OneRepublic y del trío electrónico italiano Meduza, emergió la gran figura de Franz Beckenbauer, fallecido hace seis meses y homenajeado en la ceremonia de inauguración de la Eurocopa para impregnar con su aura mítica un torneo que tendrá su pistoletazo de salida con el Alemania-Escocia.

El pasado 7 de enero, en Salzburgo (Austria), falleció el mejor jugador de la historia de Alemania. Desapareció a los 78 años dejando un legado impresionante de títulos y victorias con el Bayern Múnich y la selección alemana.

En sus vitrinas lucen, entre otros títulos, dos Mundiales (Alemania 1974 como jugador e Italia 1990 como entrenador), una Eurocopa (Bélgica 1972), tres Copas de Europa con el Bayern Múnich (1974, 1975 y 1976) y dos Balones de Oro (1972 y 1976).

Su contribución al fútbol germano fue enorme y por eso recibió el homenaje que merecía con una imagen muy simbólica: Bernard Dietz y Jürgen Klinsmann, capitanes de Alemania en las victorias de las Eurocopas de 1980 y 1996, respectivamente, saltaron al terreno de juego portando la Copa Henri Delaunay -trofeo que recibirán los ganadores al final del torneo- acompañados de una persona muy especial: la mujer de Beckenbauer, Heidi.

De este modo, Alemania tuvo a tres representantes de los tres títulos que ha ganado (1972, con Heidi en el lugar de Beckenbauer, 1980 con Dietz y 1996 con Klinsmann). La grada del Allianz Arena ovacionó a los tres. Fue el mayor aplauso de toda la ceremonia. Y eso que, con anterioridad actuaron OneRepublic, Leony y Meduza, que interpretaron 'Fire', el tema oficial de la Eurocopa.

Entre los tres dieron vida a una obra escrita por el miembro de OnRepublic Ryan Ryder y que ha tenido mucha aceptación entre los aficionados. Con más de un millón de reproducciones en todas las plataformas no ha pasado desapercibida en la industria musical y sonó por megafonía antes de un espectáculo de bailes y colores en el que se despacharon varios temas: 'Piece of your Heart', 'Paradise' y 'Fadez Love' de Meduza y 'Marchin' On' de OneRepublic. Los hinchas de Alemania y de Escocia lo disfrutaron.

Pero todo ese espectáculo no pudo con Beckenbauer. Después apareció por los videomarcadores del Allianz Arena levantando sus trofeos, el público se emocionó y su mujer rozó las lágrimas. La presencia de los dos capitanes de 1980 y 1996 junto a su viuda Heidi, pudo con 'Fire'.

Beckenbauer, sin duda, se llevó la última victoria de su carrera. Y lo hizo ante a su afición y con un homenaje más que merecido. El 'Kaiser' brilló como en los viejos tiempos.