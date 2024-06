Horario y dónde ver el partido España-Croacia de la Eurocopa

La Eurocopa 2024, que se disputa en Alemania desde este viernes, cuando la anfitriona debuta ante Escocia, es de nuevo el punto de encuentro de todos los aficionados al fútbol, un torneo con 24 selecciones que lucharán por proclamarse campeones de Europa después de 51 encuentros.

La selección española, con Luis de la Fuente en el banquillo, se estrenará el sábado. El combinado nacional llega casi de tapadillo, sin ninguna vibración especial ni fanfarria alguna. Ni hay grandes expectativas con la selección, ni deja de haberlas. Un poco desenchufado del fútbol tras las grandes emociones vividas con su equipo, el aficionado español, sencillamente, espera sentado a que el combinado de Luis de la Fuente le conecte a la electricidad.

Si lo hace, la Eurocopa puede ser una experiencia muy interesante. Si no lo consigue, el torneo pasará de largo y, tras la inevitable gresca mediática por la oportunidad perdida, quedará en el olvido.

En nuestro país, los derechos de emisión de la Eurocopa 2024 de Alemania los tiene Radiotelevisión Española. Los duelos de la selección se verán en La 1, mientras que habrá otros encuentros que se podrán seguir por Teledeporte o incluso a través de la plataforma RTVE Play.

El primero de ellos, ante Croacia se jugará a las 18.00. Será el inicio de un torneo en el que España tiene ante sí un reto mayúsculo: volver a encender la llama de una pasión casi consumida.

e trata de una situación que vuelve a remitirnos al tiempo anterior al ciclo triunfal de la selección entre 2008-2012. Recordemos aquella época. La Roja no existía como tal -nadie la llamaba así-, los cuartos de final eran una frontera insuperable en todas las grandes citas y España, eterna aspirante frustrada, estaba siempre lejos de los títulos. Por supuesto, no soñaba con hacer historia y mucho menos con ser una referencia mundial por su estilo de juego. La afición estaba ahí, sin más, desconfiada y mustia. No tiraba del equipo. En realidad, espera que este tirase de ella, que es justo lo que ocurrió en aquel lustro inolvidable.