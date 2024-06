¿Cuál es el último zaragocista que jugó una Eurocopa con España?

Son la huella del Real Zaragoza en las selecciones españolas. Trozos de historia del club aragonés y también de la Roja. Testigos de unos tiempos en los que la entidad poseía, con más o menos fuerza, un peso importante en los planes de los seleccionadores. El incombustible Reija, el insaciable Marcelino Martínez, el genio Lapetra, la geometría de Juan Señor, la astucia de Pardeza, los pulmones de Villarroya... Ellos representaron alguna vez a España.

Las décadas de los 60, 70, 80 e incluso 90 fueron prolíficas en cuanto a presencia de zaragocistas con el combinado nacional, pero desde 2008 no hay ningún jugador del Real Zaragoza defendiendo a España.

Sergio García, en la Euro de 2008 que ganó la Roja, fue el último en representar a nuestro país siendo jugador blanquillo. El atacante catalán vivió un verano de 2008 lleno de contradicciones. Su equipo perdió la categoría, pero él fue convocado por Luis Aragonés para disputar el torneo. y se convirtió en la gran sorpresa de aquella convocatoria.

El Seleccionador justificó su presencia así: "Está haciendo un extraordinario final de temporada y se necesitaba a alguien para la banda derecha. Además, puede jugar como segundo delantero y ya ha estado en selecciones Sub-17 y Sub-21".

El delantero zaragocista vivió, de esta forma y en sus propias carnes, lo que era pasar del infierno al cielo en pocas horas. "Todavía no asimilo estar con la Selección española. Trabajaré mucho para agradar a Luis. Es extraño lo que estoy viviendo. Ayer fue un día triste pero ahora mismo sólo quiero pensar en la Selección, en nada más. Me vendrá muy bien para aislarme de lo que ha pasado en Zaragoza. Ahora no hay que pensar en nada más que en la Selección", confesó el delantero que se unió a la concentración un día después de que el equipo maño bajara a Segunda.

Sergio García hasta entonces nunca había jugado con la selección y se convirtió en internacional en un amistoso contra Perú, preparatorio para el Campeonato de Europa, cuando salió en lugar de David Silva.

En la Eurocopa de Austria y Suiza disputó los 90 minutos del encuentro contra Grecia, en el que la Selección se impuso por 1-2. De un pase suyo nació el gol de Güiza que supuso la victoria española. Y de esa manera entró en la historia y contribuyó a que la Selección española rompiera con más de 40 años de sequía de títulos y comenzara su hegemonía sobre el fútbol europeo la cual se prolonga hasta el día de hoy tras conquistar las Euros de 2008 y 2012.