Pedri González: "Me siento importante porque el seleccionador me lo dice y confía mucho en mí"

El centrocampista de la selección española Pedri González celebró estar antes de afrontar la Eurocopa de Alemania "en uno de los mejores momentos" después de pasar una temporada "difícil" y agradeció el papel del seleccionador Luis de la Fuente que confía "mucho" en él y que es el culpable de que se sienta "importante" en un equipo en el que no jugaba por sus problemas con las lesiones desde el Mundial de Catar de 2022.

"Sí, siento que puedo aportar mucho, he trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora. Esta temporada para mí ha sido difícil, pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la manera que se pueda", indicó Pedri en rueda de prensa.

El canario dejó claro que no ha tenido "miedo" en el campo por sus continuas lesiones. "Tienen más miedo muchas veces ustedes, la prensa, que lo dicen todo el rato. Yo dentro del campo no tengo ningún miedo e intento jugar y disfrutar sobre todo", zanjó.

El jugador del FC Barcelona se siente "muy bien físicamente" y con "muchas ganas de sobre todo de afrontar el partido de Croacia y empezar ya la Eurocopa", un torneo en el que en 2021 brilló y fue elegido como el mejor joven. "La recuerdo muy bien. Hicimos un gran campeonato y creo que si no llega a ser por esos penaltis contra Italia, podríamos tener opciones de ganarla", advirtió.

Pedri afirmó que está "muy feliz" y "con muchísimas ganas" en un equipo donde Luis de la Fuente es clave. "Me siento importante porque el míster me lo dice, confía mucho en mí", admitió el subcampeón olímpico. "Sobre todo desde que entró en el cargo, cada vez que me pasaba un percance o algo, siempre me llamaba, se preocupaba por mí y la verdad que le estoy muy agradecido porque en los momentos malos, cuando todos son críticas y todo en tu contra, que el seleccionador se preocupe por ti, te da mucha confianza y ganas de trabajar para mejorar y darle esa confianza que me ha dado", añadió.

Y una de las cosas que le pide el riojano es mejorar su acierto de cara a portería. "Siempre lo intento mejorar. Son cosas que me pide por ejemplo Luis cuando estoy aquí y las intento trabajar día a día en los entrenos. Cuando puedo intento quedarme haciendo finalización y sobre todo también la posición en la que juego es mucho más adelantada, tienes muchas más oportunidades de llegar a gol y sobre todo estás en la zona de peligro", detalló.

Por otro lado, el de Tegueste recordó que el debut ante Croacia es clave porque "es importante empezar con buen pie". "Pero ya se ha visto que muchas selecciones ganan un gran torneo perdiendo el primer partido, así que no hay que tener ansiedad por ese partido. Está claro que vamos a salir a ganar y no vamos a querer dejarnos nada fuera del campo. Sobre todo salir con todo, somos muy jóvenes y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya", resaltó.

"Un equipo ganará siempre a un solo jugador"

"En estos días previos los que más quieres es que llegue el primer partido. Creo que los objetivos se van dando día tras día y partido tras partido, pero está claro que no vinimos a Alemania a intentar perder", aseveró Pedri sobre las ambiciones de la selección en esta Eurocopa.

En este sentido, destacó que "la mayor base" del combinado nacional es que son "un equipo, una familia tanto dentro como fuera del campo", sin depender de tantas individualidades. "Creo que un equipo a un jugador sólo le ganará siempre y ese es nuestro punto a favor, que tanto dentro como fuera del campo estamos muy unidos", expresó el tinerfeño.

Este puntualizó que "el líder" en esta selección "es el equipo en conjunto", pero que "hay muchos jugadores que ayudan mucho y hacen de líderes". "Pero creo que la gran diferencia con todas las selecciones es que somos un equipo y no hay un líder que sobresalga por el resto", insistió el blaugrana.

Preguntado por Lamine Yamal, que jugará con tan solo 16 años y ya con galones, Pedri tiene claro que hay que darle "pocos consejos". "Creo que dentro del campo no piensa mucho en la presión de jugar una Eurocopa o un gran torneo. Él juega y se divierte y se nota cuando lo hace y sobre todo hay que ayudarle con cualquier duda que tenga y cualquier cosa que le pueda subir por la cabeza", manifestó.

Finalmente, el canario dejó claro que "todo lo que sea compararse" con la generación que logró el triplete entre 2008 y 2012 es "complicado" y van a salir "perdiendo en muchas cosas". "Pero intentamos parecernos lo máximo posible a ella. Los futbolistas que tenemos son con diferentes cualidades, pero siempre intentamos mantener nuestro estilo de juego y sobre todo vamos a ganar, tampoco tenemos que ser siempre fiel al estilo e intentar tener la posesión y perder, está claro", sentenció sobre el popular 'tiki-taka'.