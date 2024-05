Cuarte y Ebro se citan por el ascenso a Segunda RFEF: "Será una eliminatoria muy complicada"

CD Ebro y CD Cuarte inician este fin de semana la final del ‘play off’ autonómico para ascender a Segunda RFEF. Solo uno de los dos accederá a la eliminatoria decisiva, ya de carácter nacional, que dictaminará quiénes son los últimos conjuntos en dar el salto a la cuarta categoría del fútbol español. El Ejea, como campeón del grupo aragonés, lo consiguió hace 15 días.

Este fin de semana y el siguiente se verán las caras el segundo y tercer clasificado de Tercera RFEF en Aragón. Cuarte y Ebro son dos equipos con virtudes diferentes, pero también con ciertas similitudes. La más evidente, la igualdad clasificatoria entre dos conjuntos separados por solo dos puntos (65 y 63) después de 34 partidos.

José Luis Rodríguez Loreto, entrenador del Cuarte, no se fía de un rival que, a su juicio, tendrá una ligera ventaja en el partido de ida que se disputa este sábado en La Almozara (18.00). “Tienen muy bien medidos los detalles en su campo, la forma de jugar, las segundas jugadas, los balones a los extremos… El Ebro tiene un equipo muy completo, especificar algo es muy difícil. Son fuertes físicamente, con jugadores de calidad como Charlez, Bernal… Nos va a obligar a hacer un partido casi perfecto para sacar un buen resultado”, considera.

El técnico dice que es vital “tener confianza” para superar a un rival al que todavía no ha ganado este año. En la fase regular, el Ebro se impuso en su campo, mientras que en Cuarte ambos equipos firmaron tablas. “Si no creemos en nosotros, estamos muertos. Hemos demostrado que tenemos muchas armas ofensivas. No podemos regalar el balón al contrario, tenemos que tener la posesión y hacer un gol fuera de casa. Es verdad que tenemos la ventaja del empate, pero no podemos jugar a eso los dos encuentros”, afirma Loreto.

Eso sí, su equipo llega lanzado a una final autonómica que afronta repleto de “confianza”. “Hemos ido de menos a más en la competición. La segunda vuelta hemos encajado 7 goles y hemos perdido un partido, pero la realidad es que nos encontramos en una fase diferente y hay que tener en cuenta otro tipo de detalles. Estamos con confianza, pero siendo conscientes de que la eliminatoria es muy complicada”, advierte.

Loreto ya sabe lo que es ascender desde Tercera División, después de conseguirlo en 2015 a las órdenes, precisamente, del que será su rival el sábado. “No pienso mucho en eso. Quiero subir porque hemos hecho un buen trabajo toda la temporada. Directiva, afición, cuerpo técnico, jugadores nos merecemos el ascenso, pero lo mismo pensará el Ebro”, finaliza.