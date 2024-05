Lucas Vázquez aclara un post llorando de risa que se ligó a su ausencia de la lista

Lucas Vázquez, una de las ausencias por decisión técnica del seleccionador Luis de la Fuente en la lista inicial de 29 jugadores para la Eurocopa 2024, realizó una publicación en la red social X con emoticonos llorando de risa, y posteriormente salió al paso para desmentir que fuese una crítica realizada con la selección.

"He visto que se ha formado una buena con eso pero no tenía nada que ver", aclaró en el día de puertas abiertas en la Ciudad Real Madrid antes de la final de la Liga de Campeones. "De hecho lo he puesto bastante tarde y era una contestación a un tuit".

Lucas trasladó todo su apoyo a los internacionales que jugarán con la selección en la Eurocopa 2024.

"He visto la que se ha formado y simplemente desmentirlo por supuesto, dar máximo apoyo a la selección, que siempre he sido muy pro de la selección y animarles a que consigan esa Eurocopa y la traigan de vuelta a casa", manifestó.

De la Fuente eligió para el lateral derecho a Jesús Navas junto al que se perfila titular, su compañero del Real Madrid Dani Carvajal.

"Lo dicta el seleccionar, yo creo que he hecho lo que se demandaba en mi club y es el seleccionador el que toma las decisiones", sentenció.