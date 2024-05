Molo: "Los artífices de la permanencia del Tarazona son la unión y la confianza"

Una vez certificada la salvación del Tarazona en Primera RFEF, su entrenador, Manuel Jesús Casas García ‘Molo’, reconoce ser un hombre "feliz" y "aliviado". "Quiero acabar bien la temporada, descansar, abrazar a mis hijos y, en 10 o 15 días, ver qué nos depara el futuro a todos", afirma.

¿Cómo está uno de los artífices de la permanencia del Tarazona?Siento felicidad, pero me atrevería a decir que también una enorme sensación de alivio. Cuando vienes a un sitio y te encuentras dirigentes que depositan mucha confianza en ti, lo que quieres es devolverla. Cuando lo consigues, la sensación de alivio es muy grande. Es muy gratificante conseguir el objetivo.

¿Creía que la salvación se podía lograr, incluso, una semana antes de concluir la temporada?Sí, sí. Es cierto que el inicio fue durísimo, pero a partir de octubre y noviembre, coincidiendo con el regreso a nuestro campo, el equipo empezó a dar muestras de que había material y podía sacar la situación. Mucha gente hace referencia a la segunda vuelta, que ha sido muy buena, pero a todos les recuerdo que al final de la primera vuelta, pese a todos los problemas que tuvimos, ya conseguimos llegar fuera del descenso. El comienzo fue difícil, pero a los dos meses encontramos buenas sensaciones. Si no hubiéramos creído, nos hubiéramos dejado llevar.

"Tarazona es una ciudad chiquitita, pero con gente que ama a su equipo de fútbol"

El Tarazona es el presupuesto más bajo de los 40 equipos que hay en Primera RFEF.Eso es así, estoy segurísimo. A nivel de masa social, también somos de los más bajos. Tarazona es una ciudad chiquitita, con poco más de 10.000 habitantes, pero con gente que ama a su equipo. Me ha sorprendido la pasión que tienen por el fútbol en Tarazona. Estamos compitiendo contra equipos como el Deportivo de La Coruña, la Cultural Leonesa, los filiales… Con los recursos que hay, la dirección formó un señor equipo.

¿Les costó confeccionar esta plantilla?Hacíamos llamadas a jugadores y algunos ni nos cogían el teléfono. O la oferta que les hacíamos estaba muy lejos de sus previsiones. Míchel (director deportivo) hizo una plantilla espectacular con los recursos que tenía el club, no se puede elegir mejor. Hemos generado una buena relación entre todos y los resultados, afortunadamente, han ido llegando.

Los inicios, con el equipo jugando como local en Tudela y en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, no fueron sencillos.Sin duda. Ha habido semanas durísimas. Pasaban las jornadas, las sensaciones eran buenas porque competíamos bien, pero los resultados eran los que eran. Me acuerdo los dos primeros partidos, contra los filiales de la Real y el Celta de Vigo, sensaciones muy positivas, pero caíamos 1-0. Luego, cuando te tocaba jugar en casa, tampoco era nuestra casa. Nos tocó jugar en campos neutrales, donde no entrenábamos… Lo intentamos de todas las maneras. En ciertos momentos hubo incluso demasiada crueldad con los merecimientos del equipo.