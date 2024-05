Salma Paralluelo: "Me hacía mucha ilusión marcar en Zaragoza"

La expedición del FC Barcelona era este sábado un incesante reguero de felicidad. Pero, por encima de todos, un rostro, el de Salma Paralluelo. La futbolista zaragozana no ocultó su enorme «alegría» por conquistar en su ciudad natal, ante más de 25.000 personas, el único título que le quedaba con el conjunto catalán. La atacante dijo haber vivido una jornada «increíble» y dedicó el triunfo a su familia y su equipo.

«Estoy muy contenta, me faltaba la Copa de la Reina, así que estoy muy feliz por el ambiente que se ha vivido. Aquí, en casa, siempre se está muy bien», afirmó la delantera aragonesa, que fue aclamada durante toda la tarde por La Romareda.

Salma reconoció que le hacía «mucha ilusión» tanto jugar en la ciudad que le vio nacer como hacer un gol en un estadio tan importante. «Viene mucha gente que conoces y me lo he pasado muy bien, he disfrutado y es lo que quería. Me he acordado de mi gente, mi familia, mi equipo, que lo ha dado todo. Ha habido muy buen ambiente y eso es lo mejor», subrayó Paralluelo.

Sobre el resultado de 8-0, la zaragozana reconoció que a su equipo le salieron las cosas «muy bien desde el inicio». «Hemos empezado muy concentradas porque teníamos las cosas muy claras. Muy pronto han llegado los goles y eso nos ha facilitado el resto del partido, creo que todas las jugadoras hemos hecho un gran trabajo», elogió la atacante, que dijo ir siempre «a piñón fijo» hacia la victoria.

«Vamos con respeto hacia el rival, pero hacia delante. Tenemos ambición por jugar bien, meter muchos goles y queremos seguir con esta filosofía», aseveró. Sobre todo, de cara al importante encuentro que les espera dentro de una semana, cuando disputen en Bilbao la final de la Champions contra el Olympique de Lyon.

«Es la gran final, tenemos un partido muy importante y, por supuesto, queremos conseguir la victoria. Vamos a celebrar esta Copa de la Reina, pero con la mente también en la final de la Champions. Tenemos que darle caña porque es la final de las finales», advirtió.

Por último, Salma se refirió también a la polémica surgida tras el pitido final, después de que las jugadoras recibieran las medallas de mano de su propio cuerpo técnico. «Es el protocolo y creo que va así en todos los lados», se limitó a decir la aragonesa, tratando de quitar hierro al asunto.

«Somos muy competitivas»

El entrenador del Barça, Jonatan Giráldez, destacó como «muy competitivo» a su equipo después del 8-0 ante la Real Sociedad. Eso sí, el preparador respondió en La Romareda casi a más preguntas sobre la final del próximo sábado contra el Lyon que a la de Copa, un paseo contra las vascas. «Es un partido donde hemos sido muy superiores, sabíamos que íbamos a tener muchas oportunidades para ser profundas. Ha habido muy pocas acciones de fuera de juego, eso es que hemos ajustado muy bien. Hemos vivido un gran día de fútbol, el ambiente ha sido maravilloso», afirmó.

Por otro lado, Giráldez explicó que Aitana Bonmatí sintió una «indisposición» por lo que decidió sacarla del encuentro en el descanso, pero sin ningún tipo de lesión de cara a la defensa de la Champions. Pensando en esa final en San Mamés, el técnico azulgrana explicó que ha podido trabajar ya las últimas semanas. «Tengo una idea de cómo plantearé el partido, no está cerrado el once, hay que ser cautos», concluyó.