¿Cómo irá vestida Doña Letizia para presidir la Copa de la Reina en Zaragoza?

La reina Letizia presidirá la final de la Copa de la Reina de fútbol este sábado en el estadio de La Romareda en Zaragoza, a tan solo media hora en coche de la Academia General Militar donde estudia la princesa Leonor. La aparición de la reina en este evento deportivo está generando gran expectación, especialmente en lo que respecta al look que lucirá, teniendo en cuenta su reciente lesión en el dedo del pie derecho.

A pesar de la rotura en la falange, la Casa Real ha confirmado que la reina Letizia no faltará a esta cita para mostrar su apoyo al fútbol femenino. Sin embargo, esta dolencia, sumada al neuroma de Morton que sufre de manera crónica en el pie izquierdo, parece indicar que tendrá que optar por un calzado cómodo y ancho, "incluso en actos oficiales o de gala", según apuntaron fuentes de Zarzuela. De hecho, ya pudimos ver a la reina con un look poco habitual en el reciente concierto EmociónArte el pasado 6 de mayo en el Teatro Real de Madrid, donde lució unas zapatillas deportivas combinadas con un estilismo formal y elegante. La razón en este caso fue que unos días antes de este concierto, la reina sufrió una fractura en una de las falanges de su pie derecho en un accidente doméstico.

La reina Letizia posa junto Víctor Torres y Carmen Calvo antes del comienzo del concierto EmociónArte en Madrid EFE/ J.J. Guillén

El estilo de la reina Letizia en sus últimas apariciones

En sus más recientes actos oficiales, la reina Letizia ha apostado por atuendos casuales pero pulidos, combinando pantalones blancos con blusas elegantes y blazers. Aunque las zapatillas también sientan fenomenal con faldas y vestidos, al tratarse de un evento deportivo, es probable que la reina opte por un look con pantalones. No obstante, no se descarta que pueda sorprender con alguna elección inesperada.

En cuanto a la paleta de colores, los tonos rosa pastel y azul empolvado favorecen especialmente a doña Letizia, sobre todo cuando lleva conjuntos de chaqueta. Tampoco podemos olvidar el impactante traje rojo que lució en Sídney durante la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra. Sin embargo, dada la tendencia de la temporada y las elecciones recientes de la reina, los expertos apuestan por tonos neutros y crudos, más acordes con su estilo personal.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante el acto por el Bicentenario de la PolicÌa Nacional, a 08 de mayo de 2024, en Madrid Europa Press

Las zapatillas de reina Letizia durante el acto por el Bicentenario de la Policía Nacional, a 8 de mayo de 2024, en Madrid Europa Press

¿Acompañará la princesa Leonor a su madre en la final de la Copa de la Reina?

Otro de los aspectos que genera curiosidad es la posible presencia de la princesa Leonor junto a su madre en este evento. Actualmente, la heredera al trono se encuentra inmersa en la época de exámenes en la Academia General Militar de Zaragoza, por lo que está por ver si podrá hacer un hueco en su apretada agenda académica para acompañar a la reina Letizia en esta ocasión tan especial para el deporte femenino español.

Sin duda, la final de la Copa de la Reina de este sábado se presenta como un acontecimiento lleno de incógnitas en lo que respecta a la presencia de la familia real. Mientras contamos las horas para descubrir el look que lucirá doña Letizia, solo queda esperar para comprobar si finalmente la princesa Leonor podrá escaparse para acompañar a su madre-