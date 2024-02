Tebas: "Creo que este será mi último mandato"

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, manifestó que, si los temas concernientes a la Superliga llegan a su fin, este será su último mandato al frente de la competición.

Tebas, que estuvo este jueves en Londres en el Financial Times Summit, fue reelegido por cuarta vez como presidente de la competición en diciembre, pero habló sobre su intención de dejar su puesto en cuatro años si se cumplen los objetivos que desea.

"¿Qué hay después? (de Tebas). Esto no es una monarquía. Tendrán que decidir los clubes. Yo creo que serán mis últimos cuatro años, aunque siempre lo condiciono a que estos retos de Superliga, nuevas competiciones, estén superados. Ahí está el gran peligro de todo el fútbol europeo. Si ese reto está solucionado, serán mis últimos cuatro años", dijo Tebas en una reunión con varios periodistas de distintos medios entre los que estuvo EFE.

"Si no, seguiré dando la matraca. Hace poco, en un medio holandés, me preguntaron que por qué estoy solo siempre en toda Europa hablando de esto, pregúnteselo a los otros que no hablan, pero en la cafetería, en las reuniones, están la mayoría con lo que yo pienso. Si sale otro que no tiene problema en decir las cosas con claridad, avanzaremos muchos y ese será mi sucesor, aunque esté en otra liga".