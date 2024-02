La gesta del Barbastro ante el Barça en la Copa del Rey, inmortalizada en un video

“El día del partido, cuando salieron los jugadores y se desplegó el mosaico me emocioné. Y hoy -por ayer- al recordar aquel partido histórico de Copa del Rey ante el F.C. Barcelona me he vuelto a emocionar”. Así resumía el presidente de la U.D. Barbastro, Rafa Torres, las sensaciones que le generó ver el documental de 8 minutos grabado por la agencia barbastrense Stendhal Studio aquel 7 de enero que ya forma parte de las grandes efemérides de la ciudad.

La presentación fue en el Museo Diocesano de Barbastro ante un auditorio abarrotado de parroquianos rojiblancos, entre ellos el alcalde Fernando Torres y el obispo monseñor Ángel Pérez. Jugadores, socios veteranos y niños del fútbol base, todos con una historia rojiblanca común que ahora queda inmortalizada. “Es un video espléndido, que refleja perfectamente todos los preparativos del partido de Copa del Rey y el propio desarrollo del partido. Estamos muy agradecidos a Iván Arana y su equipo que de forma desinteresada han creado este video que quedará para la historia de la U.D. Barbastro y de la ciudad”, afirma el presidente.

Los ecos del partido llegaron “de Ucrania o Indianápolis. El partido se vio en muchos sitios y se ha hablado de él más que de otros. Barbastro se ha situado en el mapa mundial. Y la repercusión comercial para la ciudad es impagable”, cuenta Torres.

Para el capitán Kike Rausell el video “ha sido muy bonito y nos permitirá recordar en el futuro un momento tan especial para la ciudad, tanto como jugadores como aficionados. Nos llena un mes después de haber jugado el partido”.

El responsable de Stendhal Studio, Iván Arana, ha sacado la conclusión al emprender el proyecto que “el fútbol lo puede todo”. “Me he dado cuenta de que a la gente que le da igual el fútbol han estado pendientes, sabían de que se hablaba y lo que iba a pasar. De hecho, una señora cuyo marido falleció al día de antes, vio el partido y hoy ha querido venir a la presentación. Toda campaña, asociada al F.C. Barcelona es impagable y tuvimos claro que había que contar con un material que pudiéramos usar a nivel promocional de la ciudad”, apuntó Arana.

El cámara Javier Vidal destacaba la dificultad en la factura de un evento “muy dinámico. En estos videos de deportes en lo que pasa todo tan rápido tienes que estar muy atento. Es uno de los proyectos más grandes que hecho”. El documental se difundirá por redes sociales.