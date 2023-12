Blanca Valdivielso, la Faraona del fútbol español: "En Egipto hay una gran pasión por La Liga"

¿Cuándo llegó a El Cairo?En octubre de 2021. Por aquel entonces, estaba trabajando en empresa de consultoría en Madrid; me encantaba mi trabajo, pero quería buscar oportunidades fuera de España. A lo largo de mi vida, por circunstancias personales, he tenido la suerte de viajar mucho y de vivir en diferentes países como Holanda o Italia. Creí que era el momento ideal para explorar, estar una temporada fuera y coger experiencia en el extranjero. Es cierto que nunca pensé en Egipto como primera opción, que contemplaba más algunos países europeos; sin embargo, encontré un puesto que se ajustaba a mi rol en El Cairo, y decidí iniciar una nueva etapa laboral.

¿Cómo surgió su incorporación a La Liga?A lo largo de estos dos años, pude conocer a mis antecesores en el puesto de delegado de La Liga en Egipto, y pude ver de cerca su trabajo y asistir a algunos eventos que realizaban en El Cairo. Un día me comentaron que se iba a quedar vacante el puesto, ya que el antiguo delegado se mudaba a otro destino, y entonces me presenté. No me costó dar el paso.