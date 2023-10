Iker Casillas la lía al hablar de "amnistía" tras el triunfo del Real Madrid en Barcelona

Pocos temas despiertan tantos comentarios y rifirrafes en la calle, en el bar o en la comida familiar de los domingos como la política y el fútbol. Mezclarlos y soltarlos en redes sociales, donde las reacciones de todo tipo no tardan en llegar como un tsunami, no suele ser una buena idea. Es lo que le ha pasado al exportero del Real Madrid Iker Casillas en X, antiguo Twitter. El madrileño reaccionó a la victoria de los blancos este sábado en el Clásico ante el Barça (1-2) con dos palabras. Un comentario tan escueto como polémico que cosecha ya cientos de respuestas en la red social. "Amnistía futbolística", escribió junto a un emoticono de un pulgar hacia arriba, justo el día que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido por primera vez públicamente la amnistía a los políticos catalanes condenados por el 'procés'.

Amnistía futbolística 👍🟣⚪️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 28, 2023

Por todos es sabido que las derrotas en un derbi escuecen más. Y en Barcelona el horno no estaba para bollos después de que el Real Madrid remontara el encuentro con dos goles de Bellingham, que invalidaron el de Gündogan, primero en subir al marcador. Pero si encima se mezcla con el independentismo el cóctel es explosivo.

Las reacciones al comentario de Casillas sumaban 35.000 'likes' en solo una hora y acumulaba cientos de respuestas. "Hay que ser muy, muy, muy torpe para querer hacer una gracia y un juego de palabras, mezclando política y deporte. Lamentable", escribía un usuario de la red social.

Los aficionados madridistas, por contra, aplaudían sus palabras y algunos culés se encargaban de recordarle duras derrotas pasadas, como la del 5-0 en el Clásico en la temporada 2010-2011. "Aún te duele compañero, ya supéralo".

Otros preferían volver a sacar a la palestra a un excapitán del F. C. Barcelona. "¿Qué opinas de esto, Puyol?", "a esto Puyol creo que no te va a contestar", escribían recordando una sonada interacción entre ambos deportistas en la red social que dio mucho que hablar.

En la cuenta oficial de Twitter de Casillas apareció hace poco más de un año el siguiente mensaje: "Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo". Y aunque el exportero se apresuró a explicar que le habían hackeado la cuenta, Puyol le contestó un poco antes con una broma que no sentó bien en la colectivo LGTBI: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker", escribío. Tras el revuelo generado, Carles Puyol rectificó en la misma red social: "Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+". Las redes, las carga el diablo.