La Tercera RFEF tendrá 18 equipos... y todavía no se sabe cuáles serán

En plena segunda semana de junio, los equipos empiezan a perfilar la próxima temporada. Cierran las renovaciones, dan las bajas, anuncian los fichajes... Sin embargo, varias decenas de clubes españoles, entre ellos varios aragoneses, aún no pueden avanzar porque todavía no saben en qué categoría jugarán. La Federación Española de Fútbol decidió, con la temporada ya terminada, que la Tercera RFEF tendrá el año que viene 18 equipos, dos más que ahora. Para completar la nueva configuración, o suben dos más de Preferente o se anulan dos de los descensos de Tercera. A estas alturas, aún no hay una resolución oficial que aclare esto, por lo que los clubes no saben a qué atenerse.

En lo que coinciden todos –algunos de viva voz y otros en bajo– es que la planificación ha sido desastrosa. Los equipos de Tercera comenzaron la temporada sabiendo que bajaban tres. Con el curso ya concluido, se abre la posibilidad a que solo baje uno. En el caso de Aragón, los beneficiados serían el Monzón y el Cariñena. Solo bajaría, por tanto, el colista, La Almunia, que se dejó llevar en las últimas jornadas, ya descendido, y que podría haber luchado por quedar penúltimo en vez de último de saber que esa posición le libraba del descenso a Preferente. Lo mismo puede decirse de los equipos de esta última categoría que en el tramo final de la temporada no sabían que, de quedar segundos o terceros, podrían haber optado al ascenso.

La Federación Aragonesa de Fútbol remitió ayer a los clubes implicados una resolución del juez único de Competición de Tercera RFEF, en la que les señalaba que tendrá que ser la Federación Española de Fútbol, a nivel nacional, la que resuelva cómo se completa la categoría. A pesar de que tradicionalmente los ascensos han prevalecido sobre los descensos, en esta ocasión podría ser al revés, ya que el artículo 119.6 del Reglamento de la Federación contempla que las posibles vacantes se cubran con los descendidos.

Javier Aventín, presidente del Monzón, señala que "de acuerdo a la normativa vigente, tenemos que ser el Monzón y el Cariñena" los que se queden en Tercera. De hecho, ya están planificando la temporada para competir en esa categoría. Aunque no haya una comunicación oficial aún, Aventín señala que "basta con mirar la normativa para saber lo que va a pasar".

Algo más prudente se muestra Óscar Lage, presidente del Cariñena, el otro equipo que podría resultar beneficiado: "No hay nada oficial de que vayamos a ser nosotros. Estamos a lo que nos digan, pero nos gustaría que lo dijeran ya, porque si no partimos en desventaja. No podemos planificar todavía la temporada". En cualquier caso, el máximo responsable del club cree que es una situación "extraña" y "especial" que "no se ha gestionado bien".