El Tarazona quiere hacer historia

El Tarazona no quiere parar. El equipo aragonés se ha propuesto seguir haciendo historia y buscará este sábado (20.15) dar un paso más hacia el ascenso a Primera RFEF. Tras quitarse de en medio a la histórica SD Compostela, el Navalcarnero es el último obstáculo que tienen los de Javi Moreno para alcanzar la tercera categoría del balompié español.

Como ya sucediera en la primera eliminatoria ante los gallegos, se espera un ambiente espectacular en el campo municipal. La afición estará volcada con un equipo que, contra todo pronóstico, se ha plantado en el último escalón que da acceso a la Primera RFEF. "Estamos con mucha ilusión, con optimismo y con ganas de que llegue la hora del partido", apunta Javi Moreno, entrenador del equipo. Llegados a este punto, el exfutbolista ve a su plantilla "preparada para cualquier cosa".

La SD Tarazona afrontaba esta temporada con el reto de conseguir la permanencia en Segunda RFEF. Tras una liga más que notable, logró meterse en la promoción de ascenso, donde se cruzó con el Compostela. En esta eliminatoria ha demostrado su gran espíritu de supervivencia. Al Tarazona hay que ganarle. El equipo gallego lo tuvo casi eliminado en el partido de ida con un 3-0 contundente, pero dos goles cuando el partido agonizaba hizo un 3-2 que dejaba viva la eliminatoria. En el partido de vuelta, en tierras aragonesas, dos goles de Marcos Mendes también al final del encuentro daba el pase a los rojillos.

Para la noche del sábado, Javi Moreno espera "un partido muy igualado". Ha estudiado al Navalcarnero, al que califica de un "muy buen equipo" que tiene "buenos futbolistas". "Tienen un buen manejo de balón, les gusta asociarse", avanza. Ante esto, el Tarazona afrontará su partido "como hacemos con todos los partidos que jugamos en casa". "Iremos a ganar, no sabemos hacer otra cosa. Tenemos una plantilla muy generosa en los esfuerzos, todos corren y luchan", señala. A pesar de la importancia del partido, cree que sus jugadores "no tienen ningún tipo de presión", por lo que "no tienen motivos para estar nerviosos".